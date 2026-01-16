logo pulso
Azota fuerte nevada el sur de Ontario

Por AP

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Azota fuerte nevada el sur de Ontario

TORONTO.- Las escuelas fueron cerradas en Toronto, la ciudad más grande de Canadá, y los viajeros enfrentaron severos retrasos el jueves mientras una fuerte nevada continuaba azotando gran parte del sur de Ontario, bloqueando calles y obligando a los autos a salir de la carretera.

Environment Canada informó que regiones como el Área Metropolitana de Toronto, Kitchener y Hamilton recibirán hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve hasta la tarde del jueves.

Las escuelas de Toronto, York, Peel y la Región de Halton cerraron la mañana del jueves, e instituciones como la Universidad de Toronto, la Universidad Metropolitana de Toronto y la Universidad de York anunciaron que sus campus estaban cerrados. Los cierres completos de escuelas debido a la nieve son raros en Toronto.

Environment Canada indicó que el área de Ottawa verá hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve, disminuyendo hacia la noche del jueves. Añadió que ráfagas de viento del norte de hasta 60 kilómetros (37 millas) por hora resultarán en nieve soplada y visibilidad reducida, y una caída brusca de temperatura causará sensaciones térmicas muy frías.

La policía provincial aconsejó a los residentes que evitaran las carreteras si es posible, y la policía respondió a docenas de colisiones y autos en zanjas. La fuerza reportó múltiples cierres de carreteras en el sur de Ontario, incluidos accesos en la autopista 403 cerca de la frontera entre Burlington y Hamilton y partes de la autopista 401 en el este de Ontario.

Tanto el primer ministro de Ontario, Doug Ford, como la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, cancelaron eventos públicos el jueves debido al mal tiempo.

