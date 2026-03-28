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Bank of America pagará 72.5 millones de dólares a víctimas de Epstein

La demanda acusa a la institución de facilitar y beneficiarse de las operaciones de tráfico sexual

Por EFE

Marzo 28, 2026 04:34 p.m.
A
Bank of America pagará 72.5 millones de dólares a víctimas de Epstein

Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, aceptó pagar más de 72,5 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por víctimas de Jeffrey Epstein, quienes acusan a la entidad de haber facilitado y obtenido beneficios de las operaciones de tráfico sexual del pederasta convicto.

Demanda y acusaciones contra Bank of America

El recurso, que fue presentado el año pasado en una corte federal en Nueva York, alega que el banco obtuvo ganancias de su relación con Epstein e ignoró las señales de que sus cuentas estaban siendo usadas para facilitar su abuso a menores de edad, según destacan este sábado medios estadounidenses.

El acuerdo, que debe obtener la aprobación de un juez para poder entrar en vigor, cubre a las personas que hayan sido víctimas de Epstein entre 2008 y 2019, año en el que falleció por suicidio en una prisión en Nueva York mientras aguardaba un juicio por tráfico sexual de menores de edad.

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Servicios financieros a asociados y transferencias cuestionables

De acuerdo con la demanda, Bank of America también proveía servicios financieros a algunos asociados de Epstein, como Ghislaine Maxwell, su expareja, que fue condenada en 2022 por tráfico de menores y el ex consejero delegado de Apollo Global Management, Leon Black.

El documento alega que el banco no supervisó adecuadamente las cuentas y no reportó a tiempo transacciones cuestionables, incluida una transferencia de Black a Epstein por unos 170 millones de dólares que las víctimas aseguran fueron usados para sus operaciones de tráfico.

En un comunicado al diario The New York Times, el banco negó haber "facilitado delitos de trata sexual" y aseguró que el acuerdo tiene como objetivo "ofrecer un cierre para las demandantes".

Este es el tercer acuerdo entre víctimas de Epstein y bancos acusados de facilitar sus delitos; las supervivientes presentaron demandas similares contra JPMorgan Chase y Deutsche Bank que posteriormente se resolvieron por cientos de millones de dólares: JPMorgan aceptó pagar 290 millones de dólares y Deutsche Bank, 75 millones de dólares.

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