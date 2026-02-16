Barack Obama cree en los extraterrestres
Nueva York.- El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres "son reales" pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar ´Área 51´ del estado de Nevada.
Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propone una ronda rápida de preguntas y respuestas y le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto".
"Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EU", dice Obama.
Por otra parte, criticó la degradación del discurso político en el país y el "show bufonesco" en redes sociales, días después de que Donald Trump publicara y luego borrara un video donde Obama y la ex primera dama Michelle aparecen representados como simios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Está esta especie de show bufonesco en las redes sociales y en la televisión. Y lo que es cierto es que ya no parece haber ninguna vergüenza por esto entre personas que antes sentían que uno tenía que guardar cierto decoro, un sentido de la corrección y respeto por el cargo. Eso se ha perdido", dijo Obama.
no te pierdas estas noticias
Barack Obama afirma que extraterrestres son reales en entrevista
EFE
El expresidente estadounidense descarta que la base Área 51 guarde secretos sobre vida alienígena.
Obama critica degradación del discurso político en EE.UU.
EFE
Casa Blanca atribuye publicación del video a un empleado y Trump se niega a disculparse o despedirlo.
Keir Starmer anuncia nuevas restricciones en redes sociales para menores
EFE
El primer ministro británico plantea establecer una edad mínima para el uso de redes sociales y limitar funciones nocivas.