Barack Obama cree en los extraterrestres

Nueva York.- El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres "son reales" pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar ´Área 51´ del estado de Nevada.

Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propone una ronda rápida de preguntas y respuestas y le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto".

"Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EU", dice Obama.

Por otra parte, criticó la degradación del discurso político en el país y el "show bufonesco" en redes sociales, días después de que Donald Trump publicara y luego borrara un video donde Obama y la ex primera dama Michelle aparecen representados como simios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Está esta especie de show bufonesco en las redes sociales y en la televisión. Y lo que es cierto es que ya no parece haber ninguna vergüenza por esto entre personas que antes sentían que uno tenía que guardar cierto decoro, un sentido de la corrección y respeto por el cargo. Eso se ha perdido", dijo Obama.