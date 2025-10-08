Batalla partidista en tribunal por intervención federal en Washington

WASHINGTON (AP) — Una batalla partidista se está desarrollando en un tribunal de Washington que podría decidir el destino de la intervención federal en la capital de la nación ordenada por el presidente Donald Trump.

Decenas de estados han tomado partido en una demanda contra el despliegue indefinido de la Guardia Nacional en Washington, D.C., con el apoyo alineado según líneas partidistas. Esto muestra cómo la operación de las fuerzas del orden en la capital de la nación sigue siendo un punto de conflicto en la campaña del presidente republicano para enviar al ejército a ciudades de todo el país y subraya las divisiones cada vez más profundas sobre la medida.

La demanda, presentada el 4 de septiembre por el fiscal general de Washington, D.C., Brian Schwalb, se opone al uso de la Guardia Nacional en la ciudad predominantemente demócrata, como parte de una orden de emergencia emitida por Trump para frenar lo que el presidente llamó un crimen "fuera de control". Aunque la orden ha expirado, cientos de efectivos aún están en la ciudad, que busca una orden judicial preliminar para detener el despliegue.

Con acciones legales iniciadas contra los despliegues en Portland, Oregon, y Chicago, el caso será observado de cerca, aunque el estatus de Washington como distrito federal lo hace un caso atípico. Los argumentos orales están programados para comenzar el 24 de octubre.

El apoyo de los estados está dividido según líneas partidistas

Veintitrés estados se han alineado con la postura de la administración Trump de que el presidente tiene la autoridad para traer a la Guardia Nacional, mientras que 22 estados apoyan la posición de Washington. Los 23 estados que apoyan a la administración tienen fiscales generales republicanos, mientras que los otros 22 tienen demócratas.

Para los estados que se unieron a la demanda, especialmente aquellos que enfrentan sus propias intervenciones, apoyar a Washington fue una forma de mostrar solidaridad contra lo que dijeron era un exceso presidencial.

"Es antiestadounidense usar el ejército en cualquiera de nuestras ciudades, salvo circunstancias verdaderamente extraordinarias, y una amenaza contra una ciudad es una amenaza para todos nosotros", declaró Dan Rayfield, fiscal general de Oregon, un demócrata que apoya a Washington.

Los estados que apoyan a Washington indicaron en su presentación que el despliegue de unidades de la Guardia Nacional sin el consentimiento de la ciudad es ilegal, inconstitucional y antidemocrático.

"Establece un precedente escalofriante que amenaza los derechos constitucionales de los estadounidenses en todas partes", señalaron. "Al desplegar ilegalmente tropas de la Guardia Nacional y al amenazar con desplegar la Guardia en cada estado a su antojo, el presidente ha atacado la soberanía estatal, ha perjudicado a las jurisdicciones locales y nos ha hecho menos seguros".

Aquellos que se alinean con la administración dicen que Trump está en lo correcto con su despliegue de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia.

"El Distrito pertenece a 'el Pueblo' en su conjunto, y su seguridad es crítica para nuestra república constitucional", aseguraron los 23 estados en una presentación del 16 de septiembre, agregando que "tienen un profundo interés en este caso para asegurar que el presidente Trump pueda continuar protegiendo la capital de nuestra Nación".

El razonamiento, dicen, es por seguridad no solo para los residentes, sino para los miembros del Congreso y sus empleados, así como para los funcionarios de la administración y los trabajadores de las embajadas extranjeras. La presentación señala que todos los grupos han sido víctimas de delitos en Washington en los últimos años. Los estados también argumentan que la Constitución y el Congreso otorgan a los presidentes una enorme autoridad para proteger el distrito.

"Es preocupante tener a los estados tan divididos y polarizados", aseveró Mark Nevitt, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory, quien señaló que solo estados liderados por republicanos han enviado tropas de la guardia a Washington. Las presentaciones del caso son "una representación adicional de esa división".

Cientos de efectivos aún están desplegados en Washington

La demanda de Washington surgió de la orden presidencial en agosto que llevó a aproximadamente 2.000 tropas de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y ocho estados a patrullar áreas públicas, incluidas estaciones de tren, estaciones de metro, el National Mall y otras áreas de alto tráfico peatonal. Algunos han estado armados, inquietando a los residentes, aunque no se han reportado incidentes.

Los presidentes tienen autoridad para convocar a la Guardia Nacional bajo una variedad de circunstancias, incluidas para repeler una rebelión o invasión, pero el alcance legal de eso es debatible.

En el caso de Washington, los estados estarán observando lo que el tribunal dice sobre la autoridad del presidente para desplegar la guardia, la legalidad de desplegar unidades de la guardia de otros estados en contra de los deseos de los funcionarios locales y si se considera que los poderes policiales han sido invadidos por la intervención federal. Esos argumentos podrían ser relevantes para cualquier caso judicial futuro contra los despliegues.

Los estados en el lado ganador del caso de Washington probablemente se sentirán reivindicados e intentarán señalarlo como precedente. Pero el estatus singular del distrito significa que los argumentos legales pueden ser diferentes para los estados.

Washington, como distrito federal, es distinto de los estados

El presidente tiene autoridades en Washington que no tiene en otros lugares. En los estados, los gobernadores controlan sus propias Guardias Nacionales. En Washington, un distrito federal, el presidente ya está a cargo de la Guardia Nacional y, posiblemente, puede desplegar tropas legalmente sin la aprobación del Congreso. Para desplegar la Guardia Nacional en un estado generalmente se requiere la aprobación del gobernador de ese estado, junto con un razonamiento legal para hacerlo.

Washington también estará buscando fallos en otros casos que puedan ser pertinentes para el suyo. Un juez falló el mes pasado que la administración Trump violó la ley al enviar a la guardia a Los Ángeles a principios de junio. La Ley Posse Comitatus, de hace 150 años, limita el papel del ejército en la aplicación de leyes domésticas, a menos que esté "expresamente" autorizado por la Constitución o el Congreso.

William Banks, profesor emérito de derecho en la Universidad de Syracuse, expresó que cree que el presidente está dentro de su autoridad para convocar a la Guardia Nacional en Washington y luego federalizar otras unidades de la guardia en la ciudad, incluso si a los estadounidenses "no les gusta la participación del ejército en actividades civiles" debido al estatuto. Es un distrito federal, no un estado, dijo.

Los expertos difieren sobre cómo creen que se desarrollará el caso. Los fallos del tribunal podrían variar desde decir que el presidente está dentro de su autoridad al convocar a la Guardia Nacional de D.C. así como a unidades de otros estados, hasta calificar los despliegues como una expansión ilegal de la autoridad presidencial.

Margaret Hu, profesora en la Facultad de Derecho de William y Mary, manifestó que el tribunal primero tiene que decidir si Trump usó la ley correctamente y, aun así, debe decidir si este fue un uso apropiado de la Guardia Nacional.

"Parte de lo que D.C. está argumentando cuando dicen que este es un despliegue ilegal es que viola el espíritu de la ley que la Constitución requiere" para dar a los estados y jurisdicciones autonomía para vigilar a sus ciudadanos, destacó Hu. "Hay preguntas complejas que el tribunal tiene que responder".