Impacto de Biden y Trump en la presidencia estadounidense

WASHINGTON (AP) — Joe Biden prometió nada menos que un exorcismo nacional cuando asumió el cargo. Quería “restaurar el alma” del país y demostrar que Donald Trump era solo una nota al pie en la historia estadounidense, no su próximo capítulo.

El planteamiento fue “intentemos volver a la normalidad lo mejor que podamos”, dijo Sean Wilentz, un historiador que se reunió dos veces con Biden en la Casa Blanca.

No resultó de esa manera. A pesar de superar las expectativas en cuanto a cerrar acuerdos bipartidistas y reunir a aliados extranjeros, Biden no pudo pasar la página sobre Trump. Cuatro años después de que los votantes eligieran a Biden sobre Trump, eligieron a Trump para reemplazar a Biden. Es un resultado inmutable y aplastante para un político envejecido en el último acto de su larga carrera, uno que probablemente se convertirá en el prisma a través del cual se verá a Biden en la historia.

“El hecho es que la anomalía no terminó”, dijo Wilentz, profesor en la Universidad de Princeton. “Puede que no haya comprendido con lo que estaba lidiando”.

Biden ofrecerá su propia perspectiva sobre cómo desea ser recordado en la Oficina Oval el miércoles por la noche, cuando pronuncie un discurso de despedida. Pero el inminente regreso de Trump subraya los límites de la capacidad de Biden para remodelar la trayectoria del país como pudieron hacerlo sus celebrados predecesores. A unos pocos días de terminar su único mandato, no está claro cómo reconciliará Biden sus esperanzas para su presidencia con los resultados.

El país no está esperando su evaluación. Solo un cuarto de los estadounidenses dijo que Biden fue un buen o gran presidente, según la última encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Es más bajo que las opiniones sobre Trump, quien pasó por dos juicios políticos, cuando dejó el cargo poco después del ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos y en el mortal apogeo de la pandemia de coronavirus.

Los amigos y partidarios de Biden insisten en que las opiniones cambiarán con el tiempo.

“Perdimos una elección ajustada en torno a cuestiones muy disputadas y peleadas, pero eso no significa que lo que hicimos y cómo lo hicimos no haya ayudado a cambiar el país para mejor”, dijo Steve Ricchetti, un veterano asesor de Biden que sirvió como consejero de la Casa Blanca.

Ricchetti argumentó que Biden proporcionó un modelo para reparar el daño causado por Trump, uno que ayudará a otro presidente en el futuro.

“No hay duda de que esta es una estrategia que permitirá una presidencia exitosa en el futuro”, insistió.

Trump asumirá el cargo el lunes prometiendo un esfuerzo aún más agresivo para remodelar el país que su turbulento primer mandato. Su regreso está poniendo en duda, incluso entre los leales a Biden, si el presidente saliente fue solo un breve recordatorio de una era política en declive.

”¿Cuál es la aberración, Biden o Trump?”, dijo el senador Chris Coons, un demócrata del estado natal de Biden, Delaware. ”¿Se ha movido Estados Unidos permanentemente en una dirección populista y de derecha, y Biden fue solo una interrupción temporal?”.

Coons aún no está seguro.

“Creo que es una pregunta abierta”, dijo.

Biden pasó de joven promesa a líder envejecido

Para bien o para mal, el arco de la carrera política de Biden está entrelazado con su edad. Se convirtió en el senador más joven en la historia de Estados Unidos cuando asumió el cargo en 1973 a los 30 años, el mínimo constitucional.

Se postuló para presidente dos veces, sin conseguirlo en ambas ocasiones, antes de convertirse en compañero de fórmula de Barack Obama en 2008.

En ese momento, Biden era un veterano de Washington. David Axelrod, un veterano asesor de Obama, dijo que uno de los beneficios de elegir a Biden era su avanzada edad. Biden tendría 74 años cuando Obama dejara el cargo, demasiado viejo para buscar la presidencia una tercera vez, supusieron.

“Quieres que tu vicepresidente se concentre en la tarea en cuestión, y no en planificar ocho años adelante para sus propias candidaturas”, dijo Axelrod.

Lo que sucedió a continuación es una parte central del mito político de Biden. Llorando la muerte de su hijo mayor por cáncer, Biden pensó que había terminado con la política, hasta que los comentarios de Trump en 2017 sobre “personas muy buenas, de ambos lados” de la violencia racial en Charlottesville, Virginia, le impulsaron a postularse de nuevo.

Biden superó a los escépticos que creían que había dejado atrás su plenitud, asegurando la nominación demócrata mientras el momento político se alineaba con su mensaje. Mostró empatía mientras Trump parecía insensible sobre la pandemia de COVID-19, y prometió competencia en lugar de caos.

Cuando Biden asumió el cargo, colgó un retrato de Franklin Delano Roosevelt sobre la chimenea en la Oficina Oval. Era una señal inequívoca de que quería ser una figura transformadora, no una transicional.

Biden firmó legislación para proporcionar inversiones masivas en infraestructura, energía limpia y fabricación de chips informáticos, así como un enorme estímulo económico para impulsar la recuperación del país de la pandemia. También limitó el costo de los medicamentos recetados y promulgó reglas más estrictas sobre la compra de armas.

“Había estas poderosas entidades que el Partido Demócrata no había logrado enfrentar”, dijo el senador Chris Murphy, un demócrata de Connecticut. “Y Biden las venció a todas”.

Pero se quedó corto en sus ambiciones de expandir los servicios sociales, incluyendo la reducción del coste de las escuelas infantiles y la sostenibilidad de programas para reducir la pobreza infantil, mientras que un aumento generacional en la inflación provocaba una reacción política y preguntas sobre la sensatez de algunos de sus gastos.

Más desafíos llegaron desde el extranjero. Después de manejar mal la retirada de Estados Unidos de Afganistán, Biden reunió apoyo occidental para Ucrania para evitar la dominación rusa. También mantuvo un apoyo decidido a Israel después del ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, decepcionando a algunos demócratas que querían ver un mayor esfuerzo para proteger a los civiles palestinos.

El esfuerzo de Biden por mantener la presidencia se desmoronó, abriendo camino para Trump

A pesar de los logros de Biden, los votantes estaban preocupados por otros asuntos. Estaban frustrados por los crecientes costes que mermaban sus salarios. Y estaban preocupados por la inmigración ilegal en la frontera sur.

A medida que los problemas persistían, Trump ganaba impulso y Biden luchaba.

“Biden estaba muy interesado en convertirse en un presidente histórico”, dijo Axelrod. “Esa era una especie de obsesión. Así que tuvo dificultades para reconocer errores o fracasos”.

Después de toda una vida buscando la presidencia, Biden no tenía interés en renunciar a ella. Anunció su campaña de reelección aunque tendría 86 años al final de su segundo mandato. La decisión creó otro paralelo con Roosevelt, aunque no uno que Biden hubiera querido.

Roosevelt buscó un cuarto mandato en 1944 a pesar de su salud en declive, creyéndose indispensable mientras la Segunda Guerra Mundial aún estaba en curso. Murió meses después de ganar su última elección.

Biden se postuló para la reelección mientras ignoraba los temores de los estadounidenses de que era demasiado mayor para el cargo. Había vencido a Trump antes, y Biden insistió en que tenía la singular capacidad de hacerlo de nuevo.

Pero se vio obligado a abandonar la carrera durante el verano después de tropezar en un debate contra Trump. Su actuación provocó una crisis de confianza en un partido unificado por su deseo compartido de bloquear el regreso de Trump. El daño persistió incluso después de que Biden respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora. Ella perdió.

Dos días después de la elección, Biden se dirigió a la nación desde el Jardín de las Rosas, donde habló de su “presidencia histórica” y compartió un mensaje optimista sobre el futuro.

“El experimento estadounidense perdura, y vamos a estar bien, pero necesitamos mantenernos comprometidos”, dijo. “Necesitamos seguir adelante. Y, sobre todo, necesitamos mantener la fe”.

Ben LaBolt, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, comparó a Biden con los expresidentes Harry Truman y Lyndon Johnson, quienes también eran impopulares cuando dejaron el cargo.

“Gobernaron durante un momento muy desafiante para el país y el mundo, pero hicieron grandes cosas para preparar al país en el camino hacia el futuro y para abordar algunos desafíos significativos”, dijo.

El viernes, un periodista preguntó a Biden si lamentaba haberse postulado para la reelección y si su decisión allanó el camino para el resurgimiento de Trump.

“No lo creo”, dijo.

De hecho, Biden sostuvo que podría haber ganado si se hubiera mantenido en la carrera.