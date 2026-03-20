Bielorrusia libera a 250 presos políticos

Tallin, Estonia.- El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko ordenó el jueves la liberación de 250 presos políticos como parte de un acuerdo con Estados Unidos para levantar algunas sanciones, el paso más reciente en el esfuerzo del autoritario líder por mejorar los lazos con Occidente.

Lukashenko indultó a los presos después de reunirse con el enviado estadounidense John Coale en Minsk, la capital bielorrusa. Coale experimentó la liberación como un "hito humanitario significativo" y como prueba del "compromiso" de Trump con una "diplomacia directa y sin concesiones". Fue la mayor liberación de presos políticos realizada de una sola vez en el país.

Coale dijo a los periodistas que EU levantará las sanciones a dos bancos estatales bielorrusos y al Ministerio de Finanzas del país, y que los principales productores bielorrusos de potasa han sido retirados de lista de sanciones.

La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, celebró la liberación de presos como "un momento de gran alivio y esperanza".

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"Después de años de aislamiento, hay gente que ahora está libre y por fin puede abrazar a sus seres queridos", dijo Tsikhanouskaya. "No hay nada más poderoso que ver a alguien que soportó un encarcelamiento injusto reunirse con su familia".

Agradeció al presidente estadounidense Donald Trump ya sus funcionarios por sus "incansables esfuerzos para asegurar la liberación de presos políticos".