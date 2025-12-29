logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Bolsonaro se someterá a nueva cirugía por hipo persistente

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 04:29 p.m.
A
Bolsonaro se someterá a nueva cirugía por hipo persistente

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se someterá hoy a una nueva intervención quirúrgica -la tercera en pocos días- para intentar frenar sus persistentes episodios de hipo que no responden a la medicación.
Así lo anunciaron los médicos del Hospital DF Star de Brasilia, donde Bolsonaro permanece hospitalizado desde Nochebuena.
En concreto, Bolsonaro se someterá hoy a un bloqueo del nervio frénico izquierdo, tras el mismo procedimiento realizado en el lado derecho el sábado pasado.
El cirujano Cláudio Birolini explicó que, tras la intervención, el expresidente permanecerá en observación durante al menos 48 horas antes de considerar su posible alta.
En ese momento, el líder conservador de 70 años regresará a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 que perdió.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bolsonaro se someterá a nueva cirugía por hipo persistente
Bolsonaro se someterá a nueva cirugía por hipo persistente

Bolsonaro se someterá a nueva cirugía por hipo persistente

SLP

El Universal

Presidenta Claudia Sheinbaum visita hospitalizados tras accidente del Tren Interoceánico
Presidenta Claudia Sheinbaum visita hospitalizados tras accidente del Tren Interoceánico

Presidenta Claudia Sheinbaum visita hospitalizados tras accidente del Tren Interoceánico

SLP

El Universal

Autoridades federales y estatales acompañan a Claudia Sheinbaum en visita a hospitales.

Tragedia aérea en Nueva Jersey: Pilotos fallecidos solían desayunar juntos
Tragedia aérea en Nueva Jersey: Pilotos fallecidos solían desayunar juntos

Tragedia aérea en Nueva Jersey: Pilotos fallecidos solían desayunar juntos

SLP

AP

Tragedia aérea en Nueva Jersey: Dos pilotos mueren en choque de helicópteros en Hammonton. Detalles sobre la investigación en curso.

Trump golpea instalación vinculada a barcos de droga en Venezuela
Trump golpea instalación vinculada a barcos de droga en Venezuela

Trump golpea instalación vinculada a barcos de droga en Venezuela

SLP

AP

Trump confirma ataques a barcos de droga en Venezuela como parte de operaciones militares en la región.