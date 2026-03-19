Brasil implementa ley para proteger a menores en internet

RÍO DE JANEIRO (AP) — Una ley brasileña que busca proteger a los menores de contenidos en línea adictivos, violentos y pornográficos entró en vigor esta semana, y los expertos la califican como un hito en la protección de niños y adolescentes.

Influencia de denuncia y aprobación del Estatuto Digital

El tema cobró fuerza en agosto, cuando el influencer Felipe Bressanim, conocido como Felca, publicó un video en el que denunciaba la sexualización de niños y adolescentes en internet. El video de 50 minutos, que suma 52 millones de visualizaciones en YouTube, aceleró la aprobación de un proyecto de ley que estaba en elaboración desde 2022.

El Estatuto Digital de Niños y Adolescentes fue aprobado por ambas cámaras del Congreso y sancionado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en septiembre. Entró en vigor el martes.

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Detalles y obligaciones de la nueva ley

Según la nueva ley, los menores de 16 años deben vincular sus cuentas de redes sociales a un tutor legal para garantizar la supervisión. La legislación también prohíbe que las plataformas utilicen funciones adictivas como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos. Los servicios digitales también están obligados a implementar un mecanismo eficaz de verificación de edad que vaya más allá de la simple autodeclaración de que el usuario es mayor de 18 años, para evitar que acceda a material inapropiado o prohibido.

"Ya no podemos pensar que la libertad no va de la mano con la protección", afirmó Lula durante la ceremonia de sanción del miércoles. "Basta de tolerar la explotación, el abuso sexual, la pornografía infantil, el acoso, la incitación a la violencia y a la autolesión solo porque ocurre en el entorno digital".

Maria Mello, jefa del área digital del Instituto Alana, que defiende los derechos de los niños, señaló que el diseño manipulador destinado a mantener a las personas enganchadas es particularmente dañino para los menores.

"Eleva los niveles de ansiedad, saca a los niños de la escuela, causa problemas de visión", explicó. Otros problemas son la explotación sexual, el fomento de la autolesión, el ciberacoso y la explotación de los datos personales de niños y adolescentes con fines comerciales.

Brasil es el país que se suma más reciente a un grupo de gobiernos de todo el mundo que buscan la mejor manera de proteger a los niños en internet. Australia implementó en diciembre una prohibición de redes sociales —la primera de su tipo en el mundo— para menores de 16 años, e Indonesia anunció a principios de este mes una medida similar que comenzará este año.

A diferencia de una prohibición total, la ley de Brasil busca reforzar la supervisión parental, indicó Guilherme Klafke, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad. El nuevo marco, sostuvo, "asigna más responsabilidad a quienes ofrecen productos y servicios digitales a los que pueden acceder niños y adolescentes".

Lincoln Silva, un empresario de 48 años que recogía a sus dos hijos de 8 y 11 años de la escuela el jueves en Rio de Janeiro, celebró la nueva legislación y comentó que reducirá el acceso a información que las personas no deberían tener a cierta edad. "Hay información que solo deberíamos tener en la adultez", expresó.

Las empresas tecnológicas han hecho una serie de anuncios para coincidir con la nueva ley. WhatsApp informó la semana pasada que introducirá cuentas administradas por los padres, lo que permitirá que los tutores legales decidan quién puede contactar la cuenta del niño y en qué grupos puede participar.

Google, por su parte, indicó que en Brasil utilizará inteligencia artificial para estimar si un usuario es menor o adulto, con el fin de bloquear automáticamente ciertos contenidos. Los usuarios de YouTube menores de 16 años también necesitarán supervisión parental para crear o mantener un canal, añadió la empresa.

Las compañías que incumplan la nueva ley podrían enfrentar multas de hasta 50 millones de reales (unos 9,5 millones de dólares).

Las nuevas restricciones pueden generar frustraciones entre los usuarios jóvenes, advirtió Renata Tomaz, profesora de comunicación en la Fundación Getulio Vargas. Consideró esencial dialogar con los niños para asegurarse de que entiendan por qué se implementó la ley.

"Necesitamos transmitir todos estos puntos que consideramos esenciales para proteger a niños y adolescentes de una manera que les permita mirar esta ley y decir: ´Qué bueno que me estén protegiendo´".