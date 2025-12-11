Caen 2 edificios; hay 22 muertos
El derrumbe se registró en el centro de Marruecos
Rabat, Marruecos.- Las autoridades marroquíes terminaron las operaciones de búsqueda y rescate tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en Fez, en el centro de Marruecos, que causaron 22 muertos y 16 heridos.
Las autoridades locales señalaron que los dos edificios, de varias plantas, fueron construidos en 2006 en el marco de programas de autoconstrucción para los habitantes del pueblo Ain Esmen dentro del proyecto ´Fez sin chabolas´.
El número de víctimas por el derrumbe de los dos edificios residenciales contiguos en Fez asciende a 22 y entre ellos había niños y mujeres, informó la Fiscalía de la ciudad marroquí.
La fiscalía marroquí abrió una investigación sobre el incidente, según informó el fiscal general ante el Tribunal de Primera Instancia de Fez en un comunicado, en el que precisó que el incidente ocurrió en la noche del martes a las 23.20 horas en el barrio al Massira, en la zona Bensouda en Fez.
Precisó que el primer edificio estaba desocupado, mientras que en el segundo tenía lugar una fiesta de ´aqiqah´, el ritual musulmán que celebra el nacimiento de un bebé.
La Policía Judicial abrió una investigación bajo la supervisión de la fiscalía general con el fin de determinar las causas de este suceso y esclarecer sus circunstancias, indica la nota.
El mayo nueve personas murieron y otras siete resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio en Fez.
