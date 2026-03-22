Calor extremo azota suroeste de EU

Arizona.- Partes de California y Arizona estuvieron de nuevo bajo alerta por calor extremo el sábado, al tiempo que el sofocante clima veraniego se extendió incluso tan al norte como Nebraska, apenas un día después del comienzo de la primavera.

Se pronosticaron temperaturas de 37,7 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) o más en el suroeste del país, cerrando una semana de calor récord. Los expertos señalan que abril, mayo y junio probablemente serán más calurosos de lo normal en casi todas partes de Estados Unidos.

Win Marsh dijo que el calor fue una razón para regresar a Utah antes de lo previsto tras una excursión de dos semanas y 273 kilómetros (170 millas) en Arizona comenzando en la frontera con México. Su objetivo era completar más de 1,287 kilómetros (800 millas) en el Arizona Trail.

"Conocemos nuestros límites", afirmó Marsh, de 63 años, el sábado. "No podemos caminar cuando nuestros cuerpos no pueden enfriarse. No hay sombra allá afuera, y las fuentes de agua se están secando... Les prometemos a nuestros hijos que no haríamos cosas arriesgadas. No vinimos para terminar en un operativo de búsqueda y rescate".

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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó 37,7 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) en Tucson, Arizona. El desierto de Yuma, una comunidad desértica en el suroeste de Arizona, se encaminaba a los 40,5 grados Celsius, un día después de alcanzar los 43,3 grados Celsius (112 Fahrenheit) un récord de la temperatura más alta en marzo en Estados Unidos.