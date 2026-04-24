Cámara de los Lores detiene proyecto de muerte asistida en Inglaterra

LONDRES (AP) — Un proyecto de ley propuesto para permitir que los adultos con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales puedan optar por poner fin a sus vidas fracasó el viernes al agotarse el tiempo parlamentario, casi un año después de que los miembros electos del Parlamento le dieran su respaldo.

Aunque el proyecto de ley de Adultos con Enfermedad Terminal (Fin de la Vida) fue aprobado en junio por la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, que es el organismo revisor de Reino Unido, en la práctica lo ha ido dilatando desde entonces hasta dejarlo sin salida.

Los defensores de lo que se ha denominado "muerte asistida" —a veces llamada "suicidio asistido"— esperaban que marcara el mayor cambio en la política social del Reino Unido desde la legalización parcial del aborto en 1967.

Pero los opositores en la Cámara de los Lores han logrado frenar su aprobación al presentar más de 1.200 enmiendas. Se cree que esa cifra es un récord para una iniciativa legislativa presentada por un parlamentario sin un cargo gubernamental, y no por el gobierno. Los proyectos propuestos por parlamentarios sin cargo en el gobierno solo pueden debatirse los viernes, lo que limita el tiempo disponible.

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Los activistas a favor de la muerte asistida han manifestado su indignación al ver cómo políticos no electos bloquean la voluntad de la cámara elegida. Han insistido en que pretenden volver a presentar el proyecto en la próxima sesión parlamentaria, que comienza después de que el rey Carlos III exponga el próximo programa del gobierno en un discurso ante ambas cámaras del Parlamento el 13 de mayo.

El proponente del proyecto en la Cámara de los Lores, Charlie Falconer, dijo sentirse "desalentado" por el hecho de que una iniciativa legislativa que, según afirmó, era "tan importante para tantas personas, no haya fracasado por sus méritos, sino como resultado de disputas procedimentales".

Indicó que muchas personas con enfermedades terminales y sus familiares "han mostrado tal valor y entereza" y han quedado "totalmente desconcertados por la manera en que nos hemos comportado".

El proyecto, que ha ido avanzando por el Parlamento durante los últimos 18 meses aproximadamente, proponía permitir que los adultos en Inglaterra y Gales, con menos de seis meses de vida, pudieran solicitar una muerte asistida, sujeta a la aprobación de dos médicos y de un panel de expertos.

Quienes presentaron enmiendas en la Cámara de los Lores sostuvieron que han aportado el escrutinio necesario para fortalecer la legislación. Algunos han calificado el procedimiento de inseguro e impracticable, mencionando su preocupación por una posible coacción sobre personas vulnerables y por la falta de salvaguardas para quienes tienen discapacidades.

Kim Leadbeater, quien presentó el proyecto ante la Cámara de los Comunes a finales de 2024, ha dicho que "seguirá presionando por una ley más segura y compasiva hasta que el Parlamento tome una decisión final".

Los legisladores del Parlamento escocés rechazaron el mes pasado una legislación que habría convertido a Escocia en la primera parte del Reino Unido en permitir que adultos con enfermedades terminales pongan fin a sus vidas. Escocia cuenta con un gobierno semiautónomo que tiene autoridad sobre muchas áreas de política, incluida la salud.

El suicidio asistido —en el que los pacientes toman una bebida letal recetada por un médico— es legal en países como Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Portugal, España, Suiza y en varias partes de Estados Unidos, con regulaciones sobre los criterios de elegibilidad que varían según la jurisdicción.