Canadá y Groenlandia fortalecen lazos diplomáticos en medio de tensiones

TORONTO (AP) — La gobernadora general y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá visitarán Groenlandia a principios de febrero, anunció el primer ministro Mark Carney el martes.

La visita se produce mientras el presidente estadounidense Donald Trump renueva su llamado para que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, el territorio autónomo inuit del reino de Dinamarca. Trump también ha hablado anteriormente sobre convertir a Canadá en el estado número 51.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, y la gobernadora general Mary Simon, quien es de ascendencia inuk, inaugurarán un consulado en Nuuk, Groenlandia.

"El futuro de Groenlandia y Dinamarca lo deciden únicamente los pueblos de Dinamarca", declaró Carney mientras se reunía con la primera ministra danesa Mette Frederiksen en la embajada de Canadá en París.

Anand publicó en redes sociales un video de la reunión de Carney con Frederiksen y señaló que en las próximas semanas viajará a Nuuk para inaugurar oficialmente el consulado de Canadá y "marcar un paso concreto en el fortalecimiento de nuestro compromiso en apoyo de la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia".

La isla de Groenlandia, 80% de la cual se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico, es hogar de aproximadamente 56.000 personas, en su mayoría inuit.

Simon se convirtió en 2021 en la primera gobernadora general de origen indígena de Canadá, y anteriormente se desempeñó como embajadora de Canadá en Dinamarca. La gobernadora general es la representante del rey Carlos III del Reino Unido como jefe de Estado. El rey es el jefe de Estado en Canadá, que pertenece a la Mancomunidad.

"A solicitud del primer ministro, se tiene previsto que la gobernadora general visite el reino de Dinamarca y Groenlandia. Nuestras naciones comparten una frontera marítima de 3.000 km (1.864 millas), además de profundas conexiones históricas y culturales entre las comunidades inuit", destacó la oficina de Simon en un correo electrónico.

Los gobernantes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido se sumaron el martes a Frederiksen en la defensa de su soberanía tras los comentarios de Trump sobre Groenlandia, que es parte de la alianza militar de la OTAN. Los dignatarios europeos emitieron un comunicado reafirmando que Groenlandia, una isla ártica rica en minerales, "pertenece a su pueblo".

Frederiksen y Carney están en París para conversaciones sobre Ucrania, pero Carney se aseguró de reunirse con Frederiksen y el secretario general de la OTAN antes de esas reuniones.

"Ha sido usted muy claro en su declaración en lo que respecta al respeto por la soberanía nacional", dijo Frederiksen a Carney: "Estamos comprometidos en asegurar la región ártica y, junto con todos nuestros aliados de la OTAN, podemos asegurar la región, por lo que esperamos que todos estén dispuestos a trabajar juntos".

Stephen Miller, subjefe de despacho de la Casa Blanca, indicó el lunes que Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos a pesar de una advertencia de Frederiksen de que una toma de control de Groenlandia equivaldría al fin de la OTAN.

Trump ha argumentado que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia para garantizar la seguridad del territorio de la OTAN ante las crecientes amenazas de China y Rusia en el Ártico. "Es tan estratégico en este momento", dijo a los periodistas el domingo.

Carney expresó que ha hecho de la seguridad en el Ártico una prioridad.

"Estamos avanzando dentro de la OTAN, pero tenemos que hacer más", señaló Carney en una conferencia de prensa anterior en París.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal, estimó que es importante en este momento que Canadá muestre solidaridad con el pueblo de Groenlandia.

"Es vital para Canadá, en parte porque somos un país ártico importante y Groenlandia es nuestro vecino, y en parte porque tenemos un fuerte incentivo para defender el derecho internacional y oponernos al acoso y la agresión de Trump", sostuvo Béland.

Sin embargo, comentó que Carney quiere evitar molestar a Trump mientras se renegocia este año el acuerdo de libre comercio entre los dos principales socios comerciales.

"Es un acto de equilibrio difícil para el primer ministro", apuntó Béland.