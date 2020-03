Cancelan la edición alpina del festival Tomorrowland y el Maratón de Roma

La edición de invierno del festival Tomorrowland, que iba a celebrarse entre el 14 y el 21 de marzo en los Alpes franceses, ha sido anulada por las autoridades de ese país como consecuencia del coronavirus, informó este jueves la organización del evento.



Los preparativos para acoger el macrofestival en la estación de esquí Alpe d'Huez habían comenzado a principios de febrero, indicaron los organizadores, que anunciaron la decisión con "gran dolor de corazón".



"Llevábamos en estrecho contacto con el Gobierno galo desde el sábado sobre el impacto del COVID-19 y finalmente hemos recibido su decisión oficial", indicó la organización del festival en su página web.



Añadió que tienen previsto contactar por correo electrónico con cada una de las personas que tenían previsto asistir para informarles de los pasos siguientes, en relación con el reembolso de las entradas.



Tomorrowland nació en 2005 de la mano de los hermanos belgas Manu y Michiel Beers inspirado en el holandés Mysteryland, con el objetivo de crear un festival de electrónica diurno.



Cada año se celebra una edición en invierno en los Alpes, otra en Brasil en abril y la última en Boom (Bélgica) en julio.



En su última edición en Bélgica el festival reunió a más de 400.000 asistentes.

Además, el Maratón de Roma, inicialmente previsto para el 29 de marzo, fue anulado este jueves a causa de la emergencia por el coronavirus, que ya ha provocado más de cien muertes y más de 3.000 contagiados en Italia.





"Este es el mensaje que nunca habríamos querido escribir, pero lamentablemente, como consecuencia de la emergencia sanitaria y de acuerdo con lo que estableció el decreto del Consejo de Ministros del 4 de marzo, el Acea Run Rome The Marathon del 29 de marzo ha sido cancelado", se lee en el comunicado difundido por los organizadores del evento.



Destacaron que "la salud es un derecho que no se puede poner en peligro" y prometieron "multiplicar los esfuerzos y el entusiasmo" para la edición de 2021, en la que los ganadores serán premiados con dos medallas.



"Acea Run Rome The Marathon galardonará a los ganadores con dos medallas: la de 2020 como símbolo de resistencia y la de 2021 como metáfora de la doble victoria", reza el comunicado.



Dicha medida se produce después de que el Gobierno italiano aprobara el miércoles un decreto que, por lo referido a las competiciones deportivas, ordena que todos los eventos que congreguen a muchas personas se disputen a puerta cerrada hasta el 3 de abril, como medida de seguridad para evitar la ulterior difusión del coronavirus en el país.



En el caso del Maratón romano, que habría alcanzado este año la edición número 26 de su historia, no se dan las condiciones de seguridad necesarias.