Caos en calles de Bruselas por manifestación

La UE decidió retrasar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, dice la Comisión Europea

Por AP

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Caos en calles de Bruselas por manifestación

Bruselas, Bélgica.- La Unión Europea retrasó un acuerdo masivo de libre comercio con países sudamericanos tras las enérgicas protestas de agricultores y la oposición de Francia e Italia en el último momento, informó la Comisión Europea el jueves.

Altos funcionarios de la UE tenían previsto firmar el acuerdo UE-Mercosur en Brasil este fin de semana, después de 26 años de negociaciones. En cambio, la principal portavoz de la CE, Paula Pinho, confirmó que la firma se ha pospuesto hasta enero.

El acuerdo eliminaría progresivamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques durante los próximos 15 años.

Francia había encabezado la oposición al acuerdo entre la UE y los cinco países activos del Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El acuerdo del jueves para aplicar un retraso fue alcanzado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al margen de una cumbre de la UE con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con la condición de que Italia vote a favor del acuerdo en enero, indicó un funcionario de la UE.

La decisión se anunció horas después de que agricultores en tractores bloquearan caminos y lanzaran fuegos artificiales el jueves en Bruselas, afuera de una cumbre de la UE, con el fin de protestar contra el acuerdo comercial, ante lo cual la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Los agricultores temen que el acuerdo socave sus medios de sustento, y hay preocupaciones políticas más amplias de que el rechazo a él está impulsando el apoyo a la extrema derecha.

Los agricultores trajeron papas y huevos para lanzar —junto con salchichas y cerveza para alimentarse— y se enfrascaron en intensos choques con la policía.

"Estamos luchando para defender nuestros trabajos en todos los países europeos contra el Mercosur", declaró Armand Chevron, un agricultor francés de 23 años.

Los inconformes quemaron neumáticos y un ataúd de madera falso pintado con la palabra "agricultura". Las llamas desataron una nube negra que se entremezcló con gas lacrimógeno blanco.

"No moriremos en silencio", decía un cartel. 

