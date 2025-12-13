Caos en Italia por huelga nacional de sindicatos

Roma, Ita.- Una huelga nacional convocada el viernes por el sindicato más grande de Italia en protesta contra los planos presupuestarios del gobierno interrumpió ampliamente los servicios de transporte, salud y educación en todo el país.

La protesta, que tiene como objetivo el proyecto de ley de presupuesto para 2026 propuesto por el gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni, se produce apenas dos semanas después de otro paro general organizado por sindicatos más pequeños, por el mismo motivo.

La huelga afectó principalmente al transporte ferroviario, con cancelaciones y retrasos registrados tanto en trenes de larga distancia como regionales. Las escuelas públicas de todo el país cancelaron las clases, obligando a los estudiantes a quedarse en casa debido a la falta de transporte público local en muchas ciudades.

El sindicato Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL, por sus siglas en italiano) enumeró las razones de la huelga en un comunicado, incluyendo demandas de mayores inversiones en salud, educación y derechos de vivienda, así como medidas para abordar la seguridad en el lugar de trabajo.

El secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, quien encabezó una protesta en Florencia el viernes por la mañana, criticó el presupuesto como "injusto, equivocado y peligroso". Afirmó que la principal emergencia social ahora está representada por los bajos salarios, y que las medidas del gobierno no abordan eso.

Decenas de miles de trabajadores salen a las calles el viernes cuando se llevaban a cabo protestas y concentraciones en apoyo a la huelga de norte a sur.

La CGIL estima que más de medio millón de personas han participado en las aproximadamente 50 manifestaciones organizadas en el país.