Capturan en Argentina a Fernando Farías, líder de red de huachicol fiscal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció este jueves la detención en territorio argentino de Fernando 'N', un prófugo de la justicia que contaba con ficha roja de la Interpol y quien es acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de hidrocarburos.

Fernando Farías Laguna, es un contralmirante señalado de encabezar una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas de México y sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

A través de sus redes sociales, García Harfuch explicó que este operativo fue coordinado por la Marina mexicana y la Fiscalía General de la República, en colaboración con las autoridades argentinas, a quienes agradeció la cooperación.

"El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos", detalló García Harfuch.

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Fernando 'N', quien contaba con documentación falsa en el momento de su arresto, será extraditado a México gracias a los "mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional".

"Agradecemos la colaboración de las autoridades de Argentina (...) El Gobierno de México refrenda su compromiso con el combate a la corrupción y la no impunidad", concluyó el secretario.

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El contrabando de hidrocarburos (conocido en México como 'huachicol fiscal') es un delito común en el país norteamericano y consiste en el contrabando técnico de combustibles mediante subvaluación, facturación falsa o triangulación de importaciones, lo que permite evadir impuestos y afecta directamente las finanzas públicas mexicanas.

El pasado miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó de la desarticulación de una red dedicada a cometer este delito, en un operativo federal en el que se detuvieron 14 personas en el centro del país.