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Casa Blanca le niega el acceso a los periodistas

Por AP

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Casa Blanca le niega el acceso a los periodistas
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      Nueva York.- Periodistas de tres importantes organizaciones de noticias —CNN, MS NOW y Politico— dijeron que se les negó el acceso a la Casa Blanca el sábado por la mañana, y reporteras de las dos cadenas de cable salieron en vivo para informar que se les había impedido el ingreso tras un veto impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

      La medida intensificó los esfuerzos de larga data de Trump por restringir la cobertura informativa de reporteros que consideran objetables mediante acciones administrativas —y a veces en los tribunales— , y es la prueba más reciente a las garantías de la Primera Enmienda constitucional del país. 

      Político dijo que a su reportera de presidencia, Cheyenne Haslett, también se le negó la entrada a la Casa Blanca y le confiscaron su credencial. El anuncio se produjo poco después de que se le prohibió el paso a periodistas de MS NOW y CNN.

      CNN emitió un comunicado diciendo que respalda a sus periodistas. "No nos desviaremos de nuestro deber de exigir cuentas al gobierno ya otros organismos públicos", señaló. El comunicado se mostró al aire antes de que la corresponsal principal de la Casa Blanca, Betsy Klein, informó que no la dejaron ingresar.

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