George Lucas abre Museo de Arte Narrativo en Los Ángeles

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LOS ÁNGELES (AP) — El creador de "Star Wars", George Lucas, calificó su Museo de Arte Narrativo como un "templo al arte del pueblo" y un proyecto que "casi quebró mi voluntad". Diecisiete años después de que se concibiera por primera vez, abrirá al público el martes en Los Ángeles.

George Lucas y Mellody Hobson impulsan el museo

La institución de 1.000 millones de dólares en Exposition Park, cerca de su alma mater, la Universidad del Sur de California, se ha convertido en la obra de su vida para él y para su esposa y cofundadora, la empresaria Mellody Hobson. Sus galaxias de galerías están llenas casi por completo con sus propias colecciones.

Lucas, de 82 años, ama hacer cosas que se supone que son imposibles. El proyecto se concibió inicialmente para San Francisco y Chicago y llegó a la fase de diseño inicial en ambas ciudades antes de que Lucas fuera "echado", como él lo expresó. El museo de Los Ángeles mezcla el trabajo de pintores populistas, ilustradores comerciales y artistas de cómic con el tipo de artistas plásticos más asociados con los grandes museos.

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Destacados del museo y su arquitectura

Este es un vistazo a cinco cosas que no hay que perderse en una visita.

Arrasa, princesa

En el considerable espacio verde que rodea el museo, los visitantes verán varias estatuas, entre las que destaca una escultura de la princesa Leia, interpretada por Carrie Fisher, en su bikini metálico estrangulando hasta la muerte a Jabba the Hutt, una escena de "Return of the Jedi" de 1983.

Titulada "The Hutt Slayer" ("La asesina del hutt") y encargada para el lugar, es uno de los diversos guiños inevitables a "Star Wars" dentro y alrededor del museo, pero esa galaxia lejana representa apenas una pequeña fracción de sus posesiones y de las exhibiciones iniciales.

En la exposición inaugural "Star Wars in Motion" ("Star Wars en movimiento") se muestran vehículos usados en la trilogía original y en las precuelas dirigidas por Lucas. Un caza estelar de Naboo cuelga en un sitio más permanente en el vestíbulo de su biblioteca. Un paseo por los senderos entre el césped también permitirá ver estatuas de Yoda, Grogu y Padmé Amidala, interpretada por Natalie Portman.

Banksy, muy por encima de la calle

El museo está lleno de pinturas de artistas como Norman Rockwell, a quien durante mucho tiempo se le ha considerado lo opuesto a lo "cool". Pero no le falta contenido más joven y más a la moda.

En una galería del quinto piso que no es fácil de encontrar hay dos paredes de murales con esténcil del escurridizo artista callejero británico Banksy, aparentemente "desenmascarado" hace poco, quien trabajó personalmente con Lucas en sus aportes a la institución.

La obra, cuya presencia se anunció en las últimas semanas antes de la apertura del museo, incluye la imagen familiar de una niña soltando un globo con forma de corazón.

Cerca hay murales de activismo de artistas como Judith Baca y Diego Rivera.

No olvides mirar hacia arriba, al óculo

El gran edificio ondulante del arquitecto Ma Yansong casi parece flotar alrededor y envolver las estructuras circundantes, incluido el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Ma lo ha comparado con una nube, y quizá su punto distintivo sea una abertura en esa nube: un óculo en el centro de la cúpula sobre la plaza principal que luce casi celestial.

El arquitecto le dijo a The Associated Press que el lugar es "casi como un espacio espiritual".

"Creo que la arquitectura es una narrativa, es contar historias", manifestó. "La plaza, el óculo, el techo, las distintas atmósferas que proporcionamos; creo que es muy importante que el edificio se convierta en un espacio emocional para la gente".

Un autorretrato raro pero familiar de Frida Kahlo

Un retrato de Frida Kahlo colgado en un lugar destacado de las galerías del cuarto piso del museo les resultará tan familiar a muchos visitantes como una parte del arte de superhéroes que lo rodea. Pero eso oculta lo especial que es. Por sí solo, podría hacer que la visita valga la pena para sus devotos.

El "Autorretrato dedicado al Dr. Eloesser" de 1940, fue adquirido por el Lucas Museum en 2020 y se convirtió en uno de los pocos retratos de ese tipo de la artista que se conservan fuera de su México natal.

En la pintura, la artista aparece con una corona de flores en el cabello, un collar de espinas con gotas de sangre, y aretes de plata que fueron un regalo de Pablo Picasso, cuya obra también forma parte de la colección del museo.

Poco después de que el museo lo adquiriera en 2020, la directora de entonces le dijo a Los Angeles Times que lo consideraba "La Mona Lisa de México".

La pintura está dedicada a Leo Eloesser, un médico del área de la bahía de San Francisco que ayudó a Kahlo con su dolor crónico.

En una banda situada en la parte inferior, la artista lo llama "mi médico y mi mejor amigo".

Perros jugando al póker muestran las cartas altas y bajas del museo

En una encapsulación perfecta de la fusión del museo entre el arte elevado y el popular, a solo unos pasos del retrato de Kahlo está "Poker Game" (1894), de Cassius Marcellus Coolidge, que muestra a un grupo de perros jugando a las cartas.

A menudo considerada la máxima expresión del arte kitsch y de mal gusto de bar, es la primera de una serie de 18 pinturas al óleo sobre el tema ejecutadas por el artista estadounidense. Obtiene una nueva visión, más elevada, en un museo que se especializa en ello.