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Nacional

México reconoce a Michelle Bachelet tras retirar candidatura en ONU

La Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció la colaboración con Brasil en la campaña conjunta.

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 09:23 p.m.
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México reconoce a Michelle Bachelet tras retirar candidatura en ONU
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de México reconoció a Michelle Bachelet, después de que anunció no continuar su postulación para ser Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

      México impulsa candidatura de Michelle Bachelet en ONU

      La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que México impulsó la candidatura de Bachelet "convencido de su idoneidad por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres".

      Aseguró que la exmandataria chilena tenía credenciales incuestionables para ejercer "un puesto de tal complejidad en un momento donde es necesario promover la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el multilateralismo".

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      Reconocimiento oficial y colaboración internacional

      "El gobierno de México reconoce a la expresidenta Bachelet por su desempeño durante la labor de promoción de su candidatura".

      "Es una mujer íntegra, humanista y justa, cuyos principios coinciden con los de la Carta de Naciones Unidas, al tener una visión de construcción de la paz y de defensa de los derechos humanos", dijo.

      El gobierno de México hizo patente su agradecimiento a las autoridades brasileñas por colaborar conjuntamente en el desarrollo de la campaña, "en un ejercicio inédito en la historia de ambos países".

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