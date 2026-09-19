Casa Blanca niega acceso a periodistas de CNN, MS NOW y Politico

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NUEVA YORK (AP) — Periodistas de tres importantes organizaciones de noticias —CNN, MS NOW y Politico— indicaron que se les negó el acceso a la Casa Blanca el sábado, un día después que el presidente Donald Trump señaló que les estaba prohibiendo el ingreso debido a una cobertura que consideró "noticias falsas".

La medida intensificó los esfuerzos de larga data de Trump por restringir la cobertura informativa de reporteros que considera objetables —en los tribunales y mediante acciones administrativas—, y es la prueba más reciente a las garantías de la Primera Enmienda constitucional del país. Trump dijo el viernes que prohibirá a las tres organizaciones debido a su cobertura que no le gustó.

Casa Blanca niega acceso a corresponsales de CNN, MS NOW y Politico

Reporteras de la Casa Blanca de las dos cadenas de cable —Betsy Klein de CNN y Akayla Gardner de MS NOW— salieron en vivo para reportar que se les había impedido el ingreso, con sus credenciales de prensa desactivadas, al llegar para realizar su trabajo en la Casa Blanca. Poco después, Politico publicó que a su reportera de la Casa Blanca, Cheyenne Haslett, también se le negó la entrada y le confiscaron su credencial.

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Las tres organizaciones de noticias insinuaron que emprenderán medidas legales.

"Defenderemos enérgicamente nuestros derechos de la Primera Enmienda", sostuvo el editor en jefe Jonathan Greenberger en un comunicado a la redacción de Politico. CNN emitió un comunicado señalando que la cadena "no se desviará de nuestro deber de exigir cuentas al gobierno y a otros organismos públicos".

Y MS NOW indicó que "tiene la intención de tomar todas y cada una de las medidas necesarias para defender nuestros derechos de la Primera Enmienda y el papel esencial del periodismo independiente en nuestra democracia".

Reacciones y contexto legal sobre la libertad de prensa

En su segundo mandato, Trump y su gobierno han subido la apuesta y han castigado a ciertos medios, tanto en los tribunales como mediante acciones regulatorias. Trump también ha arremetido contra reporteros individuales en persona o en redes sociales, a veces en términos llamativamente personales —insultándolos en sesiones informativas, o en su reciente discurso en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés).

La presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, instó al gobierno a restablecer de inmediato el acceso de las tres organizaciones.

"Las implicaciones van más allá de estas organizaciones: un estándar utilizado para excluir a un medio de comunicación por su cobertura podría aplicarse a cualquier medio en el futuro", advirtió Heinrich. "El pueblo estadounidense, a través de una prensa libre e independiente, debe poder escrutar a quienes son elegidos para el poder, independientemente de si a los funcionarios del gobierno les parece favorable".

Corresponsales de 3 organizaciones son rechazadas al llegar

Las corresponsales de las cadenas suelen estar presentes los fines de semana cuando el presidente está en Washington o cerca de ahí, en Camp David. Trump está el fin de semana en el retiro presidencial en Maryland.

MS NOW reportó que la corresponsal de la Casa Blanca, Akayla Gardner, pasó por dos puertas sin problemas, pero que, una vez que llegó al punto donde su credencial debía escanearse, un agente le dijo que estaba deshabilitada y le pidió que la entregara. Él le dijo que la decisión "estaba por encima de él", informó. Un productor de MS NOW pudo entrar, pero la credencial de un fotógrafo también fue deshabilitada, de acuerdo con Gardner.

Klein, corresponsal principal de la Casa Blanca en CNN, también dijo que su credencial había sido desactivada. Le fue confiscada y le devolvieron el estuche transparente de plástico. Detalló que la remitieron a la oficina de prensa de la Casa Blanca para obtener más información.

Amy Kristin Sanders, profesora de la Universidad Estatal de Pensilvania y experta en derecho de medios, consideró que se ha "vuelto bastante claro que este gobierno no está interesado en jugar según las reglas y normas tradicionales de la Primera Enmienda".

"Los esfuerzos del segundo gobierno de Trump por reprimir la libertad de prensa y deslegitimar el periodismo independiente superan con creces los de cualquier otro presidente estadounidense moderno", subrayó Sanders. "No es una exageración decir que sus acciones hostiles hacia organizaciones de noticias y reporteros individuales tienen un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión en todo el mundo".

El analista de medios de CNN Brian Stelter calificó la medida como "una amenaza directa a la libertad de prensa en Estados Unidos".

"Es mucho más grande que CNN", dijo Stelter. "Esta es una prueba de libertad de expresión en Estados Unidos".

Trump dice que estos y otros medios dan "noticias falsas"

El presidente escribió el viernes en su red social que, con efecto inmediato, "estoy prohibiendo" el acceso a CNN, MS NOW y Politico "a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ´informes´ ¡NOTICIAS FALSAS!". Minutos después, al hablar en un acto en el Despacho Oval, se le pidió a Trump que explicara su declaración.

"Porque son noticias falsas", respondió. "Uno se cansa tanto de leer y ver noticias falsas. Cuando miras CNN, es pura falsedad. Por eso sus índices de audiencia no son buenos. Cuando miras MS NOW... es noticia falsa".

"Y cuando miras Politico... las historias que escribieron son falsas. Así que hay muchas noticias y puede que haya otros que se les unan, y quizá puedan mejorar", añadió. "Pero nuestro país debe tener noticias honestas".

La medida sigue a la decisión del presidente el año pasado de vetar a reporteros de The Associated Press del Despacho Oval, del Air Force One y de otros actos, en represalia por la decisión del medio de no seguir su línea al cambiar el nombre del golfo de México, que se encuentra parcialmente en aguas mexicanas y de otros países. La AP indicó que señalaría cuando correspondiera que Trump había ordenado rebautizarlo como el "golfo de América".

La AP presentó una demanda y el caso sigue en curso. Desde que regresó al cargo, Trump ha emprendido otras acciones legales contra una variedad de medios, incluidos The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC. Su gobierno también está involucrado en una confrontación de larga data relacionada con la cadena ABC por la renovación de sus licencias de transmisión.

La AP declaró el sábado que respaldaba a las organizaciones de noticias vetadas esta semana. En un comunicado, la cooperativa de noticias dijo: "Ninguna organización de noticias —o persona— debería ser objeto de represalias por parte del gobierno por las palabras que usa".