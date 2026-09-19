Documental "Llamarse Olimpia" llegará a Netflix

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- El largo documental de 2025 "Llamarse Olimpia" a cargo de la directora Indira Cato y el productor Hugo Chávez Carvajal, llegará próximamente a la plataforma de streaming Netflix.

Documental narra lucha de Olimpia Coral Melo contra violencia digital

Este material presenta una crónica que ilustra la lucha de Olimpia Coral Melo en 2018, quien a sus 18 años tuvo que enfrentarse a la hostilidad de su entorno y el rechazo social para exigir justicia en contra de la violencia sexual digital.

Con coraje y convicción, Coral Melo impulsó la "Ley Olimpia", aprobada desde 2021 en 29 estados de México, luego de que su expareja difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento, en su natal Huauchinango, Puebla.

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Documental muestra contexto social y movimiento feminista actual

Además de retratar el caso legal de Melo Coral y parte de su vida cotidiana, Llamarse Olimpia muestra a una generación de mujeres que defienden sus derechos y se mantienen actualizados sus ejercicios de respeto y protección, convirtiendo el espacio digital en un espacio seguro.

El material, de aproximadamente 75 minutos, se documentó durante cinco años y muestra algunos aspectos personales de la vida de la activista poblana, así como los trece años de lucha colectiva por impulsar la Ley Olimpia en México, que puso sobre la mesa el delito por la distribución y exhibición de imágenes sexuales no consensuadas en entornos virtuales.

Además, ilustra parte del movimiento feminista del siglo XXI, retratando la marcha en Huachinango y la del 8M en Ciudad de México para mostrar la diferencia entre ambas movilizaciones. Asimismo, la serie sigue su proceso de reconciliación con sus heridas, convirtiendo la humillación y vergüenza que sintió en el motor principal de su lucha.

El documental, que ganó el Premio Mezcal en la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se estrena en el catálogo de Netflix el próximo jueves 1 de octubre.

El documental podrá verse con días de anticipación, el día 26 y 27 de septiembre será transmitido en Izúcar de Matamoros y en Huachinango, Puebla, municipio natal de la activista.

En 2026, el largometraje obtuvo el Primer Premio Afirmando los Derechos de las Mujeres, en la edición número 29 del Festival de Málaga en España, así como una nominación al Premio Ariel, máximo reconocimiento del cine en México.