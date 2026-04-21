CCE advierte negociaciones T-MEC más duras entre México y EU

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El

considera que las negociaciones entre México y Estados Unidos son "más duras" porque se parte del hecho de que

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Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),, EU muestra "una, más de la que habían tenido, a pesar de que ha habido un".Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) les es importante, consideran que los, dijo elDigamos que los"dicen que elno se quiere salir del tratado (T-MEC), pero no le gusta, no creen en el libre comercio y que no hay manera de que no haya aranceles para ningún país del mundo y que, bueno, hay un espacio para la negociación, para que México y Estados Unidos puedan aprovechar (el tratado). Sabemos que es parte de la negociación", dijo.El pasado lunes,fue uno de los empresarios y presidentes de organismos del sector privado que tuvieron uncon el representante comercial de Estados Unidos,El copresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN),, dijo que"con atención, dijo que entendía la problemática y que iban a".Elrefirió que en la plática con Greer le expusieron que "... lo saben perfectamente bien y es".Sin embargo, aunque "tienen una, por supuesto que su posición es dura, pero bueno, yo creo que las".