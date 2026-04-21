CCE advierte negociaciones T-MEC más duras entre México y EU
Aunque reconocen avances, el sector privado mexicano enfrenta una postura firme de Estados Unidos en el T-MEC.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Elsector privado mexicano considera que las negociaciones entre México y Estados Unidos son "más duras" porque se parte del hecho de que no se eliminarán aranceles
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
.
Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, EU muestra "una postura más dura, más de la que habían tenido, a pesar de que ha habido un avance importante".
Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) les es importante, consideran que los aranceles no se eliminarán, dijo el empresario.
Digamos que los funcionarios estadounidenses "dicen que el presidente Trump no se quiere salir del tratado (T-MEC), pero no le gusta, no creen en el libre comercio y que no hay manera de que no haya aranceles para ningún país del mundo y que, bueno, hay un espacio para la negociación, para que México y Estados Unidos puedan aprovechar (el tratado). Sabemos que es parte de la negociación", dijo.
El pasado lunes, Medina Mora fue uno de los empresarios y presidentes de organismos del sector privado que tuvieron un encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
El copresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, dijo que Greer los escuchó "con atención, dijo que entendía la problemática y que iban a seguir las conversaciones".
El líder del CCE refirió que en la plática con Greer le expusieron que "no queremos aranceles... lo saben perfectamente bien y es parte de nuestra posición; no queremos aranceles".
Sin embargo, aunque "tienen una postura a escuchar, por supuesto que su posición es dura, pero bueno, yo creo que las conversaciones van avanzando".
no te pierdas estas noticias
CCE advierte negociaciones T-MEC más duras entre México y EU
SLP
El Universal
Aunque reconocen avances, el sector privado mexicano enfrenta una postura firme de Estados Unidos en el T-MEC.
Recula Trump y anuncia un alto el fuego indefinido para negociar con Irán
SLP
EFE
Pakistán solicitó al presidente estadounidense extenderlo, buscando mediar en el conflicto regional
Juicio en Turquía por muerte de 4 personas envenenadas con insecticida
SLP
AP
La familia Bocek murió por intoxicación con fosfina en hotel Harbour Suites, ahora cerrado.