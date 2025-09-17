Cena de Estado en el Castillo Windsor durante la visita de Trump

WINDSOR, Inglaterra (AP) — El presidente Donald Trump disfrutó el miércoles del esplendor de un espectáculo real británico al dar comienzo a una visita de Estado de dos días, refiriéndose a la pompa junto al rey Carlos III como "uno de los máximos honores de mi vida", al tiempo que también se tomó un momento para rendir un homenaje privado en la tumba de la reina Isabel II.

Amante de los lujos, el presidente quedó maravillado con todo el festejo, desde la guardia de honor más grande en la memoria reciente —con 120 caballos y 1.300 soldados— hasta los paseos en carruaje, un espectáculo aéreo y una cena de Estado en el Castillo de Windsor.

Después de la ceremonia, el verdadero trabajo empieza el jueves cuando Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se reúnan para abordar temas sobre comercio, tecnología y cuestiones geopolíticas.

Ningún presidente de Estados Unidos, ni cualquier otro dignatario mundial, ha tenido el honor de una segunda visita de Estado a Reino Unido; la primera de Trump fue en 2019, durante su mandato anterior. La exhibición de esplendor real tenía como objetivo fortalecer los lazos con el mandatario en un momento en que sus políticas de "Estados Unidos primero" están ejerciendo presión sobre acuerdos comerciales y de seguridad a nivel global.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Esta fue la segunda visita de Estado, y aquella fue la primera, y tal vez esta será la última vez, espero que en verdad lo sea", bromeó Trump durante el banquete.

La visita comenzó con el príncipe Guillermo y su esposa Kate recibiendo al helicóptero presidencial en el Jardín Amurallado de la amplia finca de Windsor y luego acompañando a Trump para ser recibido por Carlos y la reina Camila. Un gigantesco estandarte real, la bandera utilizada para los días de celebración oficial, ondeaba desde la Torre Real.

Los invitados viajaron al castillo en una procesión de carruajes tirados por caballos, ante filas de soldados, marineros y aviadores. El rey y el presidente conversaron en el Carruaje Estatal Irlandés durante el breve trayecto hacia el patio del castillo, donde ambos pasaron revista a una guardia de honor de soldados con túnicas rojas y sombreros de piel de oso.

Continuaron conversando y bromeando juntos a medida que avanzaba el día, y se pudo ver al rey poniendo su mano en la espalda de Trump en varias ocasiones. Trump se adelantó a Carlos durante una revisión de las tropas, aunque el rey había hecho un gesto, invitando al presidente a hacerlo y evitando una violación de protocolo. Ese no fue el caso en 2019, cuando Trump se adelantó a la reina Isabel durante su primera visita de Estado a Gran Bretaña.

Parte del día se pasó en la Capilla de San Jorge, en los terrenos del castillo, donde Trump colocó una corona en honor a Isabel, quien falleció en 2022.

Jornada de pompa

El presidente y Carlos también recorrieron la Exposición de la Colección Real en una sala ornamentada donde los funcionarios dispusieron cinco mesas de artefactos sobre las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido.

Entre los artículos había acuarelas del siglo XVIII y documentos sobre cuando Estados Unidos buscó la independencia del rey Jorge III. Había materiales del primer cable transatlántico, incluidos mensajes entre la reina Victoria y el presidente James Buchanan, así como un picnic de hot dogs de la década de 1930 sobre el que una joven Isabel escribió y un gran recipiente de vidrio que el presidente Dwight D. Eisenhower regaló a la reina durante una visita de Estado en 1957.

El presidente, la primera dama, el rey y la reina también caminaron por una alfombra roja en el jardín este del castillo para ver el Beating Retreat, una ceremonia de desfile militar que contó con más de 200 músicos y data del siglo XVII. Tales procedimientos se usaron alguna vez para llamar a los soldados de regreso a su castillo al final del día.

Un vuelo programado de jets F-35 británicos y estadounidenses fue cancelado debido a mal clima. Pero los Red Arrows, el equipo de exhibición acrobática de la Real Fuerza Aérea, volaron sobre sus cabezas, dejando estelas de humo rojo, blanco y azul a su paso.

Carlos y Camila le obsequiaron al presidente y la primera dama un volumen de cuero encuadernado a mano que celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, así como la bandera de la Unión que ondeó sobre el Palacio de Buckingham el día de la investidura de Trump en enero pasado. Los reyes también le regalaron a la primera dama Melania Trump un cuenco de plata y esmalte y un bolso personalizado de la diseñadora británica Anya Hindmarch.

Trump le regaló a Carlos una réplica de una espada de Eisenhower, y Camila recibió un broche vintage de oro, diamantes y rubíes de Tiffany & Co.

Próximas conversaciones

En sus conversaciones con Trump, Starmer promoverá un nuevo acuerdo de tecnología entre ambas naciones. El gobierno británico espera que el pacto, y los miles de millones de inversión de compañías tecnológicas estadounidenses, ayuden a que los vínculos transatlánticos sigan siendo sólidos a pesar de las diferencias en cuestiones como Ucrania, Oriente Medio y el futuro de la OTAN.

Antes del banquete, Trump y Carlos caminaron juntos al frente de una procesión. Trump vestía de etiqueta, mientras que su esposa llevaba un vestido amarillo. Carlos estaba de etiqueta con una banda azul, y Camila en un vestido azul con una tiara.

Beefeaters con uniformes rojos tradicionales y cuellos de gorguera alinearon la entrada al Salón de San Jorge para la cena, la cual contó con 100 miembros del personal para atender a 160 invitados. La gran mesa de Waterloo estaba adornada con 1.462 piezas de plata que brillaban a la luz de 139 velas y elaborados arreglos florales seleccionados a mano de los terrenos del castillo .

Entre los invitados estuvieron Tim Cook de Apple, el director general de Nvidia Jensen Huang, Sam Altman de Open AI y el golfista Nick Faldo. También estuvo presente el magnate editorial Rupert Murdoch, a quien Trump demandó recientemente por 10.000 millones de dólares por un reporte publicado en The Wall Street Journal sobre una carta de contenido sexual que supuestamente fue escrita por Trump para el financiero Jeffrey Epstein.

El menú incluyó panna cotta de berros de Hampshire con galleta de parmesano y ensalada de huevo de codorniz, junto con ballotine de pollo de Norfolk. El postre fue un helado de vainilla bombe con un interior de sorbete de frambuesa y ciruelas victorianas ligeramente escalfadas.

Trump evita el alcohol, pero las opciones del bar incluyeron un cóctel conocido como whisky sour transatlántico con infusión de mermelada, Warre´s 1945 Vintage Port —Trump es el 45º y 47º presidente estadounidense— y cognac Hennessy 1912 Grande Champagne. Ese fue el año en que la madre de Trump, Mary Anne MacLeod, nació en Escocia.

La lista de reproducción musical incluyó el tema de las películas de James Bond y éxitos de pop y rock, así como las mejores canciones de espectáculos, que sonaban a menudo en los mítines de campaña de Trump.

En su brindis, Carlos reconoció las raíces británicas de Trump y sus recientes visitas al Reino Unido. En un guiño al deporte favorito del presidente, dijo: "Tengo entendido que el suelo británico hace campos de golf espléndidos".

Trump se apegó en gran medida a sus comentarios preparados y se comportó de la mejor manera, declarando: "Este es verdaderamente uno de los máximos honores de mi vida", e incluyó apenas una indirecta sobre su predecesor, el presidente Joe Biden, al decir que hace un año Estados Unidos estaba "enfermo". También habló de las contribuciones de Gran Bretaña a la literatura, la historia y las artes y dijo que la palabra "especial" no le hace justicia a la relación entre ambas naciones.

"Juntos hemos hecho más bien para la humanidad que cualquier otros dos países en toda la historia", subrayó Trump.

Protestas

Miles de manifestantes marcharon por el centro de Londres el miércoles para protestar por la visita de Trump. Algunos llevaban pancartas que decían "No al racismo, no a Trump". Aunque las actividades fueron más pequeñas que durante la visita de Trump en junio de 2019, incluyeron versiones en miniatura del globo gigante de bebé Trump, una caricatura anaranjada del presidente en pañales que causó una gran impresión durante esas manifestaciones hace seis años.

En Windsor, los manifestantes proyectaron una imagen de Trump y Epstein en una torre del castillo, un recordatorio de la relación del presidente con el difunto financiero estadounidense. La policía informó que arrestó a cuatro personas .