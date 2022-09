CFK, amenazada de muerte al 911

Buenos Aires, Arg.- La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue amenazada de muerte a través de una llamada telefónica realizada a la línea de emergencias del 911 mientras una tercera persona ha sido detenida en la causa sobre el fallido atentado que sufrió hace poco más de una semana.

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo el martes a periodistas que luego de la llamada intimidatoria realizada el lunes “se dio rápidamente intervención a la Policía (Federal)” y el hecho “se está investigando”. El llamado fue realizado por una persona a la que se intenta identificar desde la ciudad de La Plata, unos 70 kilómetros al sur de Buenos Aires.

El ministro indicó que habló con la vicepresidenta y también exmandataria (2007-2015) para informarle sobre esta amenaza y al ser consultado sobre si se reforzará su seguridad dijo que “eso lo deben analizar los especialistas y el jefe de la custodia de Cristina Kirchner”.

Fernández de Kirchner fue víctima el 1 de septiembre de un frustrado atentado en las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires cometido por el brasileño Fernando Sabag Montiel, de 35 años, quien fue detenido de inmediato. Su novia, la argentina Brenda Uliarte, de 23 y quien estaba en la misma zona en el momento de los hechos, fue arrestada tres días después. Ambos están acusados de haber intentado asesinar a la dirigente peronista.

Otra argentina, identificada como Agustina Díaz, fue arrestada en las últimas horas, dijo a The Associated Press un funcionario conocedor de la causa judicial que no se quiso identificar porque pesa el secreto de sumario sobre la investigación.