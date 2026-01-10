China, Rusia, Sudáfrica e Irán inician ejercicios navales

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica.- Buques de guerra chinos, rusos e iraníes comenzaron el viernes una semana de ejercicios navales con Sudáfrica como anfitrión frente a la costa de Ciudad del Cabo, mientras las tensiones geopolíticas aumentan debido a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la toma de barcos que transportan petróleo venezolano.

Los ejercicios liderados por China fueron organizados el año pasado bajo el bloque BRICS, y las fuerzas armadas de Sudáfrica dijeron que las maniobras practicarán la seguridad marítima y operaciones antipiratería y "profundizarán la cooperación".

China, Rusia y Sudáfrica son miembros de larga data de BRICS, mientras que Irán se unió al grupo en 2024.

La marina iraní estaba participando en los ejercicios mientras crecen las protestas en casa contra el liderazgo de la República Islámica.

No estaba claro por el momento si otros países de los BRICS —que también incluyen a Brasil, India y los Emiratos Árabes Unidos— participarían en los ejercicios. Un portavoz de las fuerzas armadas sudafricanas dijo que aún no podía confirmar todos los países que participan en los ejercicios, que están programados para continuar hasta el próximo viernes.

Se vieron barcos chinos, rusos e iraníes entrando y saliendo del puerto que sirve como la principal base naval de Sudáfrica en Simon´s Town, al sur de Ciudad del Cabo, donde el océano Índico se encuentra con el Atlántico. Los barcos de China incluyen el Tangshan, un buque de clase destructor de 161 metros (528 pies) de largo. La Flota del Báltico de Rusia dijo que envió un buque de guerra más pequeño, el Stoikiy, y un petrolero de reabastecimiento a Sudáfrica.

Sudáfrica también recibió a barcos chinos y rusos para ejercicios navales en 2023.