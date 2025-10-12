Choque de tranvía en Lisboa marca elecciones municipales

LISBOA (AP) — Los electores en Portugal votaban el domingo en las elecciones locales, en las que la contienda por la alcaldía de Lisboa recibía especial atención tras un mortal choque de tranvía el mes pasado.

El alcalde Carlos Moedas, líder de una coalición de centro-derecha, se enfrenta a Alexandra Leitão, profesora de derecho de centroizquierda, en la carrera municipal por un mandato de cuatro años.

La votación se lleva a cabo después de que 16 personas, incluidos 11 turistas, murieran al estrellarse un funicular el 3 de septiembre, ante lo cual se desató una protesta pública. Moedas rechazó tener la culpa y se negó a dimitir.

Carris, la empresa que opera el servicio de tranvía y otros transportes públicos en la ciudad, es supervisada por el Ayuntamiento de Lisboa.

Pero muchos dicen que su voto está mucho más influenciado por otros problemas en la ciudad, tales como las políticas de vivienda y la recolección de basura, ya que Lisboa enfrenta dificultades bajo la presión de un incremento en el turismo y un fuerte aumento en los precios de los bienes raíces.

"Tráfico caótico, un desastre total, basura como no habíamos visto en muchos años", lamentó José Rosa, de 72 años. "Por supuesto, este problema de la basura es el resultado de una serie de razones, pero necesita planificación. La política no se trata sólo de actuar frente a los problemas, sino de anticiparlos".

Su voto no estaría influenciado por el choque del funicular, afirmó.

Para Sandra Almeida, uno de los principales problemas es la vivienda. "Nosotros, los lisboetas, no podemos vivir en Lisboa, estamos siendo expulsados de nuestra propia ciudad", se quejó. El choque de tranvía tampoco influiría en su voto, comentó. "Fue un accidente que ocurrió; creo que no está relacionado con los partidos políticos".

Una investigación oficial sobre el choque se centra en si un mantenimiento deficiente fue el culpable de los problemas con los frenos del tranvía y un cable de seguridad.

"Estamos hablando de fallos mecánicos, no de responsabilidad política", manifestó Moedas antes de los comicios.

Se negó a convocar una sesión con los concejales para hablar sobre el choque antes de las elecciones del domingo, alegando que no quería que la tragedia se convirtiera en un balón político.

Ana Btelho, una electora en Lisboa, dijo que el choque del tranvía "sólo reforzó mi opinión sobre la persona que nos representa en el Ayuntamiento en este momento, y creo que nos representa bastante mal".

Moedas, de 55 años, es considerado una estrella en ascenso en el Partido Social Demócrata de centroderecha de Portugal, y se piensa ampliamente que en el futuro llegará a ser primer ministro. Después de obtener una maestría en administración de empresas en Harvard, Moedas trabajó para Goldman Sachs y más tarde estableció su propio fondo de gestión de inversiones.

Después de un breve período como ministro de gobierno y legislador, en 2014 pasó a ser comisionado europeo a cargo del brazo de investigación, innovación y ciencia del bloque. El hecho de que hace cuatro años haya sido elegido alcalde es una ruta común para los políticos que buscan cargos más altos, ya que hacerse cargo de la responsabilidad política de la capital es considerado un trampolín.