Sedeco ajustará gastos, pero no reducirá personal
La Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí asegura que no habrá recortes de personal en el presupuesto 2026.
Es muy posible que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 se mantenga, incluso se trabajará en reducir costos para alinearse a la política presupuestal estatal, informó Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
Según el decreto 0037 del presupuesto de egresos del 2025, el Congreso del Estado le asignó una cantidad de 119 millones 958 mil 430 pesos.
El funcionario estatal dijo que la Sedeco es una dependencia que promueve el desarrollo económico de San Luis Potosí por lo tanto, no requiere de grandes sumas de financiamiento.
Indicó que los gastos más representativos de la institución corresponden al pago de nómina considerado en el capítulo 1000, así como promoción de inversión.
González Martínez descartó que esté considerando recorte de personal o disminuir la partida presupuestal como sí lo plantea la Oficialía Mayor, pues se conservará la misma base de recursos humanos y optimizarán las diferentes áreas administrativas.
Rubén Pacheco
