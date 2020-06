Científicos afroamericanos protestan contra el racismo

Tras el asesinato de George Floyd, motivado por el odio que se ha normalizado en la sociedad, científicos afroamericanos exhortan a la población a luchar en contra del racismo, pues los actos discriminatorios no eximen a ningún grupo. Científicos denunciaron que los hechos actuales dificultaban su trabajo en una profesión que margina a las mujeres y las personas de color, de acuerdo a una reciente publicación de "Nature".

Por ello detuvieron sus investigaciones hasta el 10 de junio, como parte de una huelga. Uno de los grupos organizados para erradicar la discriminación racial explicó que el objetivo es "hacer una pausa, dar un descanso a los académicos afroamericanos y dar a otros la oportunidad de reflexionar sobre su propia complicidad en el racismo en la academia y sus comunidades locales y globales".

"Cada vez que uno de nosotros es rechazado, golpeado, despedido, ridiculizado o asesinado, me pregunto por qué todavía estoy en la academia", escribió en una serie de tuits la bióloga evolutiva Cassandra Extavour. "Respondo mi pregunta preguntándome si hoy será el día en que otro científico afroamericano abandone el campo, sea expulsado por la toxicidad que tenemos que atravesar todos los días para que podamos 'ser productivos' y 'solo pensar en la ciencia'. ' Yo respondo: 'Hoy no'", ahondó la académica de la Universidad de Harvard.

El científico social Eric Wade, de la Universidad Estatal de Oregon, expuso que la situación actual de estudiantes, personal y profesores calificados como "BIPOC" ("Negros, indígenas y personas de color", por sus siglas en inglés) "están haciendo malabarismos y muchos de nosotros tenemos que luchar cuesta arriba para sentir que pertenecemos a este espacio ", y añadió que "el clima social hace que esto sea más difícil".

"Aunque es genial que las universidades hayan hecho declaraciones públicas condenando el racismo, es importante que esas declaraciones incluyan una lista específica de acciones antirracistas que planean tomar para apoyar a sus estudiantes, profesores y personal negros, como aumentar el reclutamiento y esfuerzos de retención; apoyando programas de estudios afroamericanos y educación antirracista, y brindando más fondos para apoyar a los docentes y estudiantes negros", expuso Jioni Lewis, psicóloga que estudia discriminación y salud mental en la Universidad de Tennessee, Knoxvill.