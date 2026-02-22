Cientos marchan en Lyon, Francia

Lyon, Francia.- Unas 3,000 personas se unieron el sábado a una marcha organizada por grupos de ultraderecha tras la muerte a golpes de un activista nacionalista en la ciudad francesa de Lyon, en un incidente que reveló un clima de profunda tensión política antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

El presidente francés Emmanuel Macron pidió calma antes del homenaje a Quentin Deranque, de 23 años, que murió la semana pasada en un hospital debido a lesiones cerebrales. Las protestas se celebraron bajo una intensa vigilancia policial, sin que se reportaran incidentes de consideración.

"Este es un momento de recuerdo y respeto por este joven compatriota que fue asesinado, por su familia y sus seres queridos. Eso debe ser lo primero. Y luego es un momento de determinación y responsabilidad", señaló el mandatario.

Las autoridades presentaron cargos preliminares contra siete personas.

La fiscalía de Lyon solicitó, para cada una de ellas, cargos por homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva. Seis de los acusados fueron imputados por los tres cargos. Sobre el séptimo recaen acusación por complicidad en homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva.

Deranque fue agredido durante una pelea entre simpatizantes de extrema izquierda y de ultraderecha en un aparte de una asamblea estudiantil en la que una legisladora de extrema izquierda, Rima Hassan, era la oradora principal.

El presidente Macron indicó que se reunirá con sus ministros la próxima semana para llevar a cabo una revisión integral de todos los grupos activistas violentos que tengan vínculos con partidos políticos. Además, insinuó que algunos grupos podrían ser disueltos.

"En la República, ninguna violencia es legítima", manifestó el mandatario francés. "No hay lugar para milicias, vengan de donde vengan. Debemos ser absolutamente intransigentes".

El principal homenaje a Deranque tuvo lugar en Lyon, donde los enfrentamientos entre activistas de ultraderecha y grupos de extrema izquierda se han vuelto habituales. Sus peleas suelen adoptar la forma de batallas callejeras organizadas en la ciudad en las que, en ocasiones, participan grupos de varias decenas de personas.