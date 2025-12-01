logo pulso
Boletos duplicados y decepción en Taquería La Dua

Boletos duplicados y decepción en "Taquería La Dua"

Cierre del espacio aéreo en Venezuela preocupa a la IATA

La IATA se pronuncia ante el cierre del espacio aéreo en Venezuela y llama a evaluar riesgos de vuelo.

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 05:34 p.m.
A
Cierre del espacio aéreo en Venezuela preocupa a la IATA

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Ante el cierre del espacio aéreo en Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) manifestó que las aerolíneas deben mantener la libertad de evaluar de manera individual los riesgos, incluidas las clausuras de espacio aéreo, protegiendo la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Lo anterior, destacando que la seguridad es y seguirá siendo la principal prioridad de la aviación comercial.

"Esto es aún más importante en escenarios donde se han emitido alertas o se han planteado inquietudes específicas.

"En estos casos, las aerolíneas actuarán conforme a los marcos regulatorios vigentes cuando sea necesario suspender o cancelar operaciones", indicó la IATA, en un comunicado.

Las aerolíneas han manifestado públicamente su disposición a reanudar los servicios hacia Venezuela tan pronto como existan las condiciones necesarias para hacerlo de manera segura y eficiente.

Por lo tanto, IATA insta a los gobiernos y a las partes interesadas a respetar la responsabilidad de las aerolíneas de tomar decisiones basadas en la seguridad, reforzando el principio de que, aunque los cielos deben permanecer abiertos, la seguridad y el cumplimiento legal deben prevalecer siempre.

El sábado 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el espacio aéreo "sobre" y "alrededor" de Venezuela estará cerrado "por completo".

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela va en aumento, en medio de las maniobras militares que Washington está realizando en el Caribe desde hace semanas y para las que ha movilizado a miles de efectivos y a su mayor portaaviones de guerra.

En su red social Truth Social, el mandatario estadounidense escribió: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".

Venezuela denunció y condenó la amenaza que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo en lo que describió como "una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela".

SLP

El Universal

La IATA se pronuncia ante el cierre del espacio aéreo en Venezuela y llama a evaluar riesgos de vuelo.

