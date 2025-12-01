Hijo de "El Chapo" admite secuestro de "El Mayo" para dárselo a EU
Guzmán López se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado en una Corte de Illinois
Joaquín Guzmán López, alias "El Güero" e hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable este lunes en una audiencia realizada en una Corte federal de Illinois, donde aceptó cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, así como de su presunta participación en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.
Las autoridades estadounidenses informaron que Guzmán López se entregó voluntariamente a finales de julio de 2024.
Tras su entrega, la Fiscalía lo acusó de coordinar actividades ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y de participar en una red criminal con operaciones internacionales.
Además, la defensa del imputado confirmó que su cliente admitió haber intervenido en hechos que derivaron en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, luego de llevarlo a territorio estadounidense bajo un esquema que incluyó engaños y el uso de una aeronave.
