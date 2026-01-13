Claudia Sheinbaum destaca la importancia de fideicomisos bien definidos en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay fideicomisos perfectamente definidos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de noviembre 2020, por el que se reformaron diversas disposiciones que condujeron a la extinción de diversos fondos y fideicomisos.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó los fideicomisos que hay y se comprometió a ampliar la información.

Apuntó que hay algunos que se consideraron en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador "que no era necesario cancelarlos, sino al revés, mantenerlos".

"¿Dónde hay fideicomisos? Por ejemplo, en Aduanas hay un fideicomiso y está perfectamente definido en la ley (...) Entonces, la ley establece que un porcentaje de la recaudación total, de más de un billón de pesos que vienen en las Aduanas, debe quedarse para la modernización de las aduanas, y también para la modernización de los equipos del SAT.

"Entonces, ese fideicomiso es necesario que exista para esa característica", dijo.

Ejemplificó que hay fideicomisos como para el Valle de México para depositar los recursos del pago por agua que hace la Ciudad de México y el Estado de México y sirve para financiar obras para la Zona Metropolitana del Valle de México.

"Damos un informe de cuáles son los fideicomisos que quedan y cuál es su uso y la transparencia de esos recursos", mencionó la titular del Ejecutivo federal.

La SCJN desestimó ocho controversias que tenían la intención de impugnar la extinción de 109 fideicomisos del Gobierno, decretada por el Congreso en noviembre de 2020.