Claudia Sheinbaum inicia proceso de credencialización para unificar sistema de salud

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante en materia de salud, además que "ahora estamos dando muchos recursos".

Durante la inauguración del Hospital General Regional No. 25 "General Ignacio Zaragoza" del IMSS, en la alcaldía Iztapalapa, Sheinbaum Pardo anunció que la credencialización para la unificación del sistema de salud dará inicio entre febrero y marzo próximos.

"Este año, entre la mitad de febrero y marzo, vamos a iniciar un proceso de credencialización. Todos los mexicanos y mexicanas van a tener su credencial de la salud, van a saber a qué clínica le corresponde o a qué centro de salud, a qué hospital.

"Con esa credencial van a tener su expediente médico, de tal manera que, aunque estén aquí en el Zaragoza, o si van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá, pues se comparte el expediente (...)", explicó al destacar el sistema de salud universal con IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Aceptó que "poco a poquito" se avanza en el cumplimiento de los medicamentos.

Además, la titular del Ejecutivo federal reconoció a los "extraordinarios" ingenieros militares por ayudar en la construcción del Hospital General Regional No. 25.

"Costó mucho trabajo hacer el hospital, no fue porque no se quisiera, sino que es muy difícil construir aquí en Iztapalapa, ustedes lo saben. Es un suelo complicado, y luego primero había que demoler y la demolición no era fácil (...), refirió.

Reconoció que, en 12 años, desde el sexenio pasado, se han hecho muchas acciones en materia de salud, y destacó también el programa La Clínica es Nuestra, construcción de nuevos centros de salud y hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS- Bienestar.

Acusó que los gobiernos del periodo neoliberal veían el acceso a la salud como una mercancía y dejaron de hacer hospitales y centros de salud para que crecieran los privados.

Insistió en que la autollamada cuarta transformación se cree en el estado de bienestar: "Luchamos por justicia social, por libertades, por democracia y por el bienestar de México".

Zoé Robledo, director del IMSS, destacó que se trata del quinto hospital que se inaugura con la presidenta Claudia Sheinbaum y dará atención a casi 500 mil derechohabientes.

"Llegó la transformación y una de las primeras cosas que hicimos fue un inventario de todos los hospitales que estaban abandonados, inconclusos, emproblemados (...)", dijo al señalar que el Hospital General 25 tuvo una inversión de 2 mil 435 millones de pesos.

Al 15 de enero, indicó el director del IMSS, este hospital ya muestra su capacidad con mil 228 ingresos hospitalarios, 271 cirugías, más de 6 mil 700 estudios de radiología, 55 mil estudios de laboratorio 77 sesiones de hemodiálisis, entre otras acciones. Cuenta además con 2 mil personas que integran el servicio médico.

"Detuvimos el proceso privatizador que había en el IMSS", aseguró Zoé Robledo.

David Kershenobich, secretario de Salud, aseguró que la obra mejorará la calidad de vida de toda la población.

"También invitarlos a que no nada más acudan aquí en situaciones de emergencia, sino que como parte de la estrategia para el desarrollo de la salud, acudan para acciones preventivas para detección temprana, para no llegar tardíamente.

"Para promoción de la salud, eso nos va a ayudar con enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, pero también queremos que acudan para vacunarse, para tener un embarazo saludable, para tener la atención que significa una mejor calidad y seguridad en la atención médica", dijo el secretario de Salud.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que había una deuda con los habitantes de la zona en materia de salud.

"Es una clínica maravillosa, de calidad, todos los servicios, y es de la infraestructura hospitalaria más relevante en la Ciudad de México.

"Y esto confirma nuestra visión de la salud como un derecho, como un derecho y no como un negocio de unos cuantos", dijo Brugada.

Brugada y Robledo agradecieron a la Secretaría de la Defensa Nacional por los trabajos para poder concretar este hospital en la alcaldía Iztapalapa.