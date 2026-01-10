Colapsa montón de basura en vertedero

logo pulso
Por AP

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
MANILA.- Una avalancha de basura y escombros sepultó o atrapó a trabajadores en edificios de baja altura en un vertedero de Filipinas, y provocó la muerte de dos personas, lesiones a una docena y 36 desaparecidos, informaron las autoridades el viernes.

Docenas de rescatistas sacaron a 13 personas con vida durante la noche, pero una de ellas falleció posteriormente, indicaron las autoridades. Un segundo cadáver fue encontrado más tarde.

Las labores de búsqueda y rescate continúan para tres docenas de personas que siguen atrapadas luego que un enorme montón de basura, tierra y escombros colapsara sobre ellos el jueves por la tarde en la aldea de Binaliw, en la ciudad de Cebú, de acuerdo con las autoridades y la policía. Todos los fallecidos y desaparecidos eran trabajadores del vertedero y de la instalación de gestión de residuos, detallaron las autoridades.

Una de las personas rescatadas, una mujer que trabajaba en el vertedero, falleció cuando era trasladada al hospital, dijo a The Associated Press el director regional de la policía, el general de brigada Roderick Maranan. El resto de los heridos presentan lesiones y fueron hospitalizados, agregó Maranan.

El cuerpo de un ingeniero de 25 años, que trabajaba en la instalación, fue recuperado el viernes por la tarde, indicó el alcalde de Cebú, Nestor Archival, en un comunicado.

