Coleccionistas adquieren los últimos centavos en subasta millonaria

Para aquellos que dijeron que el centavo de dólar ya no tenía valor: algunos coleccionistas discrepan.

De hecho, desembolsaron millones por los últimos centavos que circularon antes de que el gobierno estadounidense puso fin a la producción del centavo en noviembre.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos vendió 232 conjuntos de tres centavos por la asombrosa suma de 16,76 millones de dólares en una subasta el jueves pasado organizada por Stack´s Bowers Galleries.

El conjunto número 232, que contenía los últimos tres centavos jamás fabricados, se vendió por 800.000 dólares. Ese postor también obtuvo los tres troqueles que acuñaron esos centavos de Lincoln.

John Kraljevich, director de numismática estadounidense en Stack´s Bowers, dijo que fue el tipo de subasta donde no se conoce el valor de mercado de los artículos hasta que la gente hace sus ofertas.

"He asistido a subastas de monedas durante 40 años, y puedo decirles que nunca he visto algo como esto, porque nunca ha habido algo como esto", afirmó Kraljevich.

El presidente de Stack´s Bowers, Brian Kendrella, comentó: "Capturaron la imaginación del público como pocas monedas raras que hemos manejado".

Cuando comenzó a circular en 1793, un centavo podía comprar una galleta o un caramelo. Ahora, la mayoría de ellos están guardados en frascos o cajones de trastos.

También pueden ser reliquias de la historia para los coleccionistas.

Cada conjunto comprendía 2025 centavos acuñados en las Casas de Moneda de Filadelfia y Denver y un centavo de oro de 24 quilates para cerrar el final de una era. Cada uno llevaba también un símbolo Omega único.

Fueron 232 grupos para reflejar cada año que la moneda estuvo incrustada en la cultura estadounidense.

"La cultura estadounidense ha incorporado el centavo en nuestro léxico, en nuestra cultura pop, en todas estas cosas", señaló Kraljevich. "Y creo que para muchas personas, el fin de la producción de centavos para circulación es un elemento de nostalgia".