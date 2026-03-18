Colombia investiga bomba de 250 kg hallada en Putumayo

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades de Colombia investigaban el miércoles cómo fue que una bomba de 250 kilogramos llegó a territorio colombiano fronterizo con Ecuador, generando una nueva tensión bilateral, mientras evalúan la hipótesis de que cayó originalmente en suelo ecuatoriano sin estallar y luego rodó traspasando el límite entre los dos países.

Pedro Sánchez y la reunión con la cúpula militar ecuatoriana

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, dijo en la red social X que sostuvo una reunión virtual con la cúpula militar ecuatoriana en la que sus pares le informaron que el 3 de marzo realizaron una operación militar que incluyó un bombardeo en Sucumbíos, Ecuador.

Sánchez señaló que la bomba hallada en Colombia corresponde a una de las "empleadas por Ecuador" en dicha operación, dando fuerza a la declaración previa del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien afirmó que el artefacto era del "ejército ecuatoriano".

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The Associated Press consultó al Ministerio de Defensa ecuatoriano para corroborar la versión del ministro colombiano sin obtener una respuesta de inmediato.

Petro señaló directamente a Ecuador por haber "bombardeado" su territorio cuando alertó del hallazgo el lunes y advirtió que podría ser una violación a la soberanía de su país.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha dicho que los señalamientos son falsos y que su país sólo ha realizado operativos militares, utilizando bombas, contra grupos armados ilegales dentro de su territorio.

Confirmación y análisis conjunto entre Colombia y Ecuador

En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó que el jefe de esa cartera, Gian Carlo Loffredo, y el alto mando militar, mantuvieron un encuentro en horas de la mañana con sus pares de Colombia "para intercambiar y verificar información presentada por ambos países".

Indicó que dicho análisis demostró que la operación militar de militares ecuatorianos "fue legítima ... y fue realizada sobre territorio ecuatoriano" y de mutuo acuerdo se decidió conformar una comisión técnica para verificar "los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano".

A inicios de marzo Ecuador y Estados Unidos anunciaron operaciones conjuntas para combatir a grupos del crimen organizado y garantizar la seguridad en la región.

Sánchez indicó que sus pares ecuatorianos le explicaron que el impacto inicial de la bomba fue en Ecuador, donde "se halló una espoleta", un dispositivo que suele estar en las bombas o proyectiles, pero el artefacto no explotó.

La bomba fue hallada por Colombia en una zona rural del departamento fronterizo de Putumayo, luego de que las comunidades locales dieran aviso y Petro divulgara el hecho públicamente. En la noche del martes, expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana la detonaron de manera controlada.

Según Sánchez, se barajan dos hipótesis de cómo la bomba entró a territorio colombiano. Una que haya rebotado y "llegado de forma no intencional", que es la hipótesis más barajada por altos mandos militares, y la segunda que haya sido "posteriormente movilizada por terceros desde el punto de impacto hasta territorio colombiano".

Denuncias de cuerpos calcinados y contexto en la frontera

En medio de las denuncias que ha realizado desde el lunes, Petro sostuvo que la bomba sin detonar fue encontrada a 100 metros de la vivienda de una familia colombiana y que, en lo que parece ser producto de otras detonaciones, se han encontrado "27 cuerpos calcinados" no identificados.

Sánchez dijo a la prensa que la investigación preliminar sobre las personas calcinadas arroja dos eventos en el departamento fronterizo de Nariño, sin relacionarlos con bombardeos.

Detalló que uno de ellos se registró el 22 de enero en un laboratorio de producción de cocaína y murieron al menos 12 personas calcinadas que no presentaron impacto de proyectil ni rastros de explosivos. El otro caso se registró el 24 de enero en el mismo departamento, dejando dos personas muertas en "similares condiciones".

Petro ha dicho que las familias de las presuntas víctimas han decidido reemplazar cultivos de uso ilícito de hoja de coca por los legales que ofrece su gobierno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil expresó el miércoles en un comunicado su "profunda preocupación" por los informes de fallecimientos en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Instó a las partes a buscar una solución pacífica.

La seguridad en la frontera común es motivo de tensión entre los dos gobiernos desde enero, cuando Noboa impuso aranceles a los productos colombianos alegando que se trataba de una "tasa de seguridad", dada la supuesta falta de eficacia colombiana para combatir la ilegalidad en la porosa frontera.

Colombia también ha elevado los aranceles a productos ecuatorianos, suspendió la venta de energía a ese país y defendió su estrategia para combatir a los grupos ilegales.