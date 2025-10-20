Colombia llama a consultas a embajador en EEUU por declaraciones de Trump

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador ante Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo, en protesta por los señalamientos del presidente Donald Trump que tildó al mandatario Gustavo Petro de ser un "capo de la droga" y anunció la reducción de la ayuda a Colombia.

La cancillería informó el lunes en un comunicado que el embajador García-Peña ya se encontraba en Bogotá, tras ser llamado a consultas por el presidente, sin dar más detalles sobre los pasos a seguir.

Las tensiones entre ambos países se han agudizado por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Petro ha denunciado que los ataques letales contra embarcaciones acusadas de transportar drogas son desproporcionados y constituyen un "asesinato".

Mientras Trump se refirió a Petro como un "capo de las drogas" que tiene "bajos índices de aprobación y es muy impopular". Advirtió que "más le vale" a Petro frenar operaciones del narcotráfico "o Estados Unidos las cerrará por él, y no lo hará de manera amable".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump también aseguró que anunciaría nuevos aranceles el lunes, lo cual afectaría más a Colombia, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, dado que ya lidia con tarifas del 10% impuestas por Trump como parte del alza arancelaria general que el mandatario derechista aplicó a múltiples países al inicio de su gobierno.

El mandatario colombiano propuso el lunes a Trump retirar los aranceles, en vez de aumentarlos, para "fortalecer la producción lícita agraria", según dijo en la red social X, siguiendo su política antidrogas que trata sobre dar nuevas oportunidades lícitas a los campesinos que cultivan hojas de coca, la materia prima de la cocaína.

Petro, el primer presidente izquierdista en Colombia, ha rechazado las acusaciones de Trump asegurando que impulsar la "paz de Colombia no es ser narcotraficante".

La cancillería colombiana también rechazó las declaraciones de Trump y las calificó de ofensivas al tiempo que advirtió que se trata de una "amenaza directa contra la soberanía nacional".

Recordó que en el gobierno de Petro se alcanzó un nivel récord de incautación de cocaína al llegar a 884 toneladas en 2024, por lo que insistió en que Colombia sí está luchando contra el narcotráfico.

Estados Unidos informó la víspera que el más reciente ataque sucedió el viernes contra un buque que transportaba drogas y pertenecería a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Petro ha rechazado ese y los anteriores ataques, especialmente el del 16 de septiembre en el que asegura murió un colombiano llamado Alejandro Carranza, a quien describió como un pescador de la ciudad caribeña de Santa Marta.

"Qué le dice usted a esa familia, explíqueme por qué usted ayudó a asesinar un humilde pescador de Santa Marta", reclamó Petro la víspera en la red social X.

La fiscalía colombiana dijo a The Associated Press a través de su oficina de prensa que no han abierto una investigación por la presunta desaparición de Carranza, ni tampoco por su posible muerte al no haber recibido solicitud alguna ni de las autoridades colombianas ni de las estadounidenses.

Tampoco han certificado sus antecedentes penales, especialmente cuando la prensa local indica que una persona con su mismo nombre fue capturada en 2016, junto a varios policías, por el robo de más de 200 armas de la policía que luego habrían vendido a un grupo ilegal.

Ha habido siete ataques estadounidenses en la región desde principios de septiembre que la administración Trump dice que estuvieron dirigidos a presuntos narcotraficantes. Al menos 32 personas han muerto y dos personas sobrevivieron, entre ellas un colombiano que fue repatriado a su país el fin de semana para ser procesado por tráfico de drogas.