Combates en Ucrania provocaron 4 muertos

Kiev, Ucrania.- Rusia y Ucrania intercambiaron ataques que causaron al menos cuatro muertos el sábado, según funcionarios, en vísperas de conversaciones previstas entre Estados Unidos y Ucrania sobre formas de poner fin a la invasión rusa.

Un hombre y una mujer fallecieron y seis personas resultaron heridas, incluidos dos niños, cuando un dron ruso impactó contra una vivienda particular en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, informó el jefe regional Ivan Fedorov. Por su parte, los ataques rusos contra la infraestructura energética dejaron a la mayor parte de la región ucraniana septentrional de Cherníhiv sin electricidad el sábado, según funcionarios locales.

En Rusia, dos mujeres murieron y otra resultó herida por bombardeos ucranianos en la región fronteriza de Bélgorod, indicó el gobernador Vyacheslav Gladkov.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció el jueves por la noche que envió una delegación oficial a Estados Unidos con el objetivo de reactivar las conversaciones, mediadas por la Casa Blanca y que están paralizadas, para poner fin a la invasión rusa. Los contactos a tres bandas en los que participan Rusia, que aún no han logrado avances en cuestiones clave, quedaron congelados al tiempo que la guerra con Irán acaparaba la atención internacional.

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