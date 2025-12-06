Comienza la caza de osos en Florida

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — Por primera vez en una década, cazadores armados con rifles y ballestas se están desplegando por los pantanos y llanuras de Florida para cazar legalmente al oso negro de Florida, a pesar de la oposición vocal de los críticos.

La cacería aprobada por el estado comenzó el sábado, después de recibir más de 160.000 solicitudes para un número limitado de permisos, incluyendo de opositores que intentan reducir el número de osos que serán asesinatos este año, en la primera cacería del estado desde 2015.

Mediante un sorteo aleatorio, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida otorgó 172 permisos para cazar osos este año, permitiendo matar un oso por cazador en áreas donde se considera que la población es lo suficientemente grande. Al menos 43 de los permisos fueron para opositores que no tienen la intención de usarlos, según el capítulo de Florida del Sierra Club, que alentó a los críticos a solicitarlos con la esperanza de salvar a los osos.

La población de osos negros de Florida se considera una de las historias de éxito de conservación del estado, habiendo crecido de solo varios cientos en la década de 1970 a un estimado de más de 4.000 en la actualidad.

Los opositores no pudieron convencer a los tribunales de detener la cacería.

Esto es lo que hay que saber.

Un oso por cazador

Las 172 personas que obtuvieron un permiso a través de un sorteo aleatorio podrán matar un oso cada uno durante la temporada de 2025, que se extiende del 6 al 28 de diciembre. Los permisos son específicos para una de las cuatro zonas de caza de osos designadas del estado, cada una de las cuales tiene una cuota de caza establecida por los funcionarios estatales basada en la población de osos en cada región.

Para participar, los cazadores deben tener una licencia válida de cacería y un permiso especial para cazar osos, que cuesta 100 dólares para residentes y 300 para no residentes, más otras cuotas. Las solicitudes para los permisos cuestan 5 dólares cada una.

La cacería regulada ayudará a mantener las poblaciones saludables de osos y a financiar el trabajo necesario, según Mark Barton del capítulo de Florida de Backcountry Hunters and Anglers, un grupo que apoya la cacería.

Tener una cacería anual ayuda a garantizar fondos para "seguir avanzando en la conservación de los osos", dijo Barton.

La cacería como herramienta de gestión

Según los funcionarios de vida silvestre del estado, la población de osos ha crecido lo suficiente como para apoyar una cacería regulada y justificar la gestión de la población. La agencia estatal ve la cacería como una herramienta efectiva que se utiliza para gestionar poblaciones de vida silvestre en todo el mundo, y permite al estado monetizar los esfuerzos de conservación a través de tarifas de permisos y solicitudes.

"Aunque tenemos suficiente hábitat adecuado para osos para apoyar nuestros niveles actuales de población de osos, si las cuatro subpoblaciones más grandes continúan creciendo a los ritmos actuales, no tendremos suficiente hábitat en algún momento en el futuro", dice una guía de cacería de osos publicada por la comisión estatal de vida silvestre.

Mientras tanto, los opositores han calificado la cacería de cruel, innecesaria y una excusa para que los cazadores consigan un animal trofeo cuando el verdadero problema es la población humana en constante crecimiento que invade el hábitat de los osos.

Regulaciones más estrictas

El plan de este año tiene reglas más estrictas que el de 2015, cuando se proporcionaron permisos a cualquiera que pudiera pagarlos, resultando en más de 3.700 permisos emitidos. Eso llevó a un evento caótico que se cerró días antes. De los 304 osos muertos, al menos 38 eran hembras con crías, lo que significa que los osos jóvenes también podrían haber muerto.

Las autoridades cancelaron la cacería al segundo día tras un número de osos muertos mayor al esperado.

Doug Moore ve regularmente osos en las más de 6.000 acres de tierras forestales que administra en el noreste de Florida. Como presidente de un club de cacería local, Moore apoya en general las nuevas regulaciones para la cacería de osos, aunque él y los miembros de su familia no recibieron un permiso este año.

Moore describió la gestión de la cacería de 2015 como "estropeada" y "totalmente incorrecta", pero señaló que "lo están haciendo bien esta vez".

Decenas de permisos para los defensores de los osos

Los defensores de la cacería sostienen que el creciente número de osos presenta un problema de seguridad, mientras las autoridades locales comparten informes de osos en porches, hurgando en botes de basura y deambulando por vecindarios y parques infantiles.

Los activistas han argumentado que el estado debería centrarse en otros medios para frenar a los osos molestos y garantizar la seguridad mejorando la gestión de la basura.

Aunque los opositores no lograron convencer a un juez para detener la cacería, se les entregó casi una cuarta parte de los permisos totales, y que no tienen la intención de usar.

"En algún lugar por ahí, un oso estará caminando por los terrenos de Panhandle, y le di una suspensión de ejecución", dijo Joel Cleveland, un opositor a la cacería que recibió uno de los permisos.