Continúa la búsqueda tras naufragio

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PALU, Indonesia.- Los rescatistas continuaron buscando el jueves a 24 personas desaparecidas tras el hundimiento de un bote de pasajeros frente a Indonesia, informaron las autoridades.

Se sabe que al menos una persona murió después de que el KM Nurul Salsa sufrió una falla en el motor y se hundió el miércoles a unos 79 kilómetros (43 millas náuticas) de su puerto de destino en las islas Selayar, en la provincia de Sulawesi del Sur.

Los rescatistas localizaron a 49 sobrevivientes y buscan a 24 pasajeros desaparecidos, según Muhammad Arif Anwar, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar.

"El desafío principal es el clima, con olas de 2 metros a 2,5 metros de altura en el lugar de búsqueda", explicó Anwar. "Los vientos también son fuertes. Ese es el principal desafío".

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La operación de búsqueda involucra a personal de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, la Policía Nacional, pescadores y residentes.

Las autoridades indicaron que el Nurul Salsa transportaba a 74 pasajeros y tripulantes, además de copra, ganado y motocicletas, cuando zarpó de la isla Jampea el miércoles por la mañana.