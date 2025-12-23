logo pulso
Correo desde Balmoral vinculado al Archivo Epstein sacude la monarquía británica

Un correo desde Balmoral menciona 'amigas inapropiadas' en relación al Archivo Epstein.

Por EFE

Diciembre 23, 2025 07:12 p.m.
A
Correo desde Balmoral vinculado al Archivo Epstein sacude la monarquía británica

Washington, 12 dic (EFE).- Un correo electrónico incluido en los nuevos documentos del archivo Epstein publicados este martes por el Departamento de Justicia de EE.UU. revela que un mensaje enviado desde una cuenta asociada al castillo de Balmoral, residencia de verano de la monarquía británica, solicitó a la exnovia del pederasta Ghislaine Maxwell "amigas inapropiadas".

Según los documentos judiciales, el mensaje fue remitido bajo el alias de "el hombre invisible", un seudónimo que los contactos revelados en los archivos vinculan a una dirección identificada como "Duque de York", que correspondería supuestamente a Andrés Mountbatten-Windsor, de acuerdo con la BBC.

En el mensaje el remitente preguntaba: "¿Me has encontrado nuevas amigas inapropiadas?". Maxwell responde en otro correo con la frase "nos vemos en un xxx", mientras que la cuenta asociada a Balmoral continúa haciendo referencias a "chicas" en otros correos intercambiados con la exnovia de Epstein.

El nuevo tramo de archivos incluye también una carta de 22 páginas de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades del Reino Unido, en la que piden una entrevista voluntaria con "el testigo PA", en aparente referencia al "Príncipe Andrés".

Debido a las conexiones entre Epstein y Maxwell con Andrés Mountbatten-Windsor, su hermano, el rey Carlos III, decidió a final de octubre retirarle todos los títulos reales, incluidos el de príncipe y Duque de York.

La nueva partida de archivos fue publicada el martes por el Departamento de Justicia, que desde el pasado viernes está publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.

