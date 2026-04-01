Corte Suprema de EU escucha argumentos sobre fin del ius soli de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL/ANSA).- La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a escuchar este miércoles los argumentos sobre el intento del presidente Donald Trump de limitar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento (ius soli), en uno de los casos más sensibles de su agenda migratoria y con potencial impacto histórico.

Trump asiste personalmente a la audiencia, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en presenciar en vivo los argumentos ante el máximo tribunal del país, en una señal del peso político que la Casa Blanca otorga al caso.

Debate sobre la orden ejecutiva de Trump

El litigio gira en torno a una orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato que busca negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes.

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La medida fue rápidamente bloqueada por tribunales inferiores, que consideraron que podría violar la Enmienda 14 de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, que establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos".

Históricamente, la interpretación dominante de esa cláusula ha garantizado la ciudadanía automática a prácticamente todas las personas nacidas en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La administración Trump, sin embargo, sostiene que la expresión "sujetas a su jurisdicción" no incluye a hijos de inmigrantes indocumentados ni de personas con visas temporales, una lectura que expertos legales califican como restrictiva y contraria a más de un siglo de jurisprudencia.

Implicaciones legales y políticas

El debate reabre una discusión de larga data en Estados Unidos, donde sectores conservadores cuestionan el llamado "turismo de nacimiento", mientras organizaciones civiles y constitucionalistas advierten que modificar este principio implicaría un cambio estructural en la identidad jurídica del país.

Durante la audiencia, los jueces deberán evaluar tanto el alcance del poder ejecutivo para reinterpretar la Constitución mediante órdenes presidenciales como la validez de los bloqueos judiciales a nivel nacional dispuestos por tribunales federales inferiores.

El fallo de la Corte, previsto para los próximos meses, podría redefinir uno de los pilares del sistema legal estadounidense y sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en materia migratoria.

En paralelo, la Casa Blanca informó que Trump se dirigirá esta noche a la nación sobre la guerra con Irán, en un mensaje previsto para las 21:00 hora del Este, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente tras los recientes ataques y amenazas cruzadas.

Si bien no se adelantaron detalles sobre el contenido del discurso, se espera que el presidente fije posición sobre la estrategia militar y diplomática de Washington en el conflicto.

Además, el mandatario firmó en las últimas horas una orden ejecutiva que establece nuevas reglas para el voto por correo, uno de los temas más controvertidos del escenario político estadounidense en los últimos años.

La disposición instruye a las autoridades federales a revisar los padrones electorales en todo el país y solicita al Servicio Postal que refuerce los controles para garantizar que las boletas sean enviadas exclusivamente a votantes elegibles.

La iniciativa ya generó críticas por parte de sectores demócratas y organizaciones defensoras del derecho al voto, que advierten sobre un posible exceso de competencias federales y el riesgo de restricciones al acceso electoral.