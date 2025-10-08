Costa Rica postula a Rebeca Grynspan para liderar la ONU

SAN JOSÉ (AP) — Costa Rica presentó el miércoles oficialmente la candidatura de la exvicepresidenta Rebeca Grynspan para ocupar la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, presentó la candidatura durante una conferencia en la sede de la Cancillería en San José. El presidente del país, Rodrigo Chaves, grabó un video junto a Grynspan y André, en el que dio su respaldo a la economista y exsecretaria general iberoamericana.

"Confiamos en que la trayectoria y compromiso de doña Rebeca Grynspan, quien cuenta con amplísima experiencia en temas de desarrollo, cooperación internacional y liderazgo regional, aportará significativamente al fortalecimiento del multilateralismo", destacó el mandatario.

André refirió que Naciones Unidas ha tenido en su historia cuatro secretarios generales provenientes de Europa, dos de África, dos de Asia y solamente uno de Latinoamérica, el peruano Javier Pérez de Cuellar, por lo que consideró que "llegó el turno" para esta región nuevamente.

Dijo que para ello, Costa Rica deberá explorar primero los apoyos necesarios a lo interno del Consejo de Seguridad de la ONU y de sus cinco miembros permanentes (EEUU, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia), para luego buscar los apoyos en la Asamblea General.

El diplomático portugués António Guterres dejará la Secretaría General de la ONU en diciembre de 2026. Además de Grynspan, en América Latina está confirmada hasta ahora las candidaturas de la expresidenta chilena Michelle Bachelet y del argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Respecto a su candidatura, Grynspan aseguró que desarrollará una campaña austera, ajustada al presupuesto de la Cancillería costarricense, pero con la ventaja, afirmó, de ser ampliamente reconocida en los círculos de la diplomacia internacional.

"Conozco bien a las Naciones Unidas, la conozco bien para reformarla y bien para defenderla", aseguró. "Las Naciones Unidas requieren de ambas cosas. En este momento ser multilateralista es ser reformista".

En relación con la situación en la Franja de Gaza, la candidata costarricense aseguró que apoya la línea de defender la existencia de los dos estados (Israel y Palestina), aunque evitó calificar de "genocidio" la cantidad de muertes registradas en Gaza debido al conflicto.

Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica durante el gobierno de José María Figueres (1994-1998) y posteriormente desarrolló su carrera en diversos organismos internacionales, incluidos de Naciones Unidas.