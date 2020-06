Crecientes tensiones políticas en comunidad de jubilados de la Florida

THE VILLAGES, Florida, EE.UU. (AP) — Siempre ha habido tensiones entra la mayoría republicana y una cantidad más reducida de demócratas en The Villages, una comunidad de jubilados de la Florida, pero siempre privaron los buenos modales en los campos de golf y las mesas de bridge.



Las tensiones, no obstante, estallaron hace un par de semanas durante un acto con motivo del cumpleaños del presidente Donald Trump en el que un individuo gritó "poder blanco" al toparse con manifestantes anti-Trump. Un video del episodio ocurrido en la comunidad de jubilados más grande del país fue tuiteado por Trump con comentarios aprobatorios el fin de semana pasado, y luego retirado.

Algunos residentes dicen que nunca hubo tanta hostilidad política como en los últimos meses.

"Es como un barril de pólvora", dijo un residente, Alan Stone. "Y Trump que echa leña al fuego".

En el pasado, cuando se expresaban puntos de vista contrarios en The Villages, los residentes dicen que cambiaban prontamente de tema. Pero los buenos modales están siendo puestos a prueba como nunca antes desde hace algunos meses tras el brote de coronavirus, el impacto de los vaivenes de la bolsa en las vidas de personas que viven mayormente de sus inversiones, la contienda presidencial y los pedidos de justicia racial luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

"Esto se viene gestando desde hace tiempo. La gente prefiere no hablar de política. Hay tantas divisiones que tratas de no meterte en eso", dijo Catherine Hardy, presidenta del Partido Demócrata del Condado de Sumter.

En The Villages viven más de 120 mil personas y el 98% son blancas, según la Oficina del Censo. Los afiliados al Partido Republicano son dos veces más que los afiliados al Demócrata en Sumter, donde se encuentran la mayoría de los complejos de The Villages.

El desfile con motivo del cumpleaños de Trump se produjo el 14 de junio, poco después de una vigilia de una organización filantrópica afroamericana en homenaje a Floyd y al movimiento Black Lives Matter. La mayoría de los asistentes a la vigilia ya se habían ido cuando empezó el desfile de Trump, aunque una mujer blanca con una camiseta que decía "Black Lives Matter" empezó a gritar insultos a los partidarios de Trump que pasaban con sus carritos de golf. Un individuo que iba en uno de esos carritos respondió "poder blanco", un eslogan racista asociado con los supremacistas blancos.

"Hasta ahora, a la mayor parte de la gente, incluso si pensaba así, eso le parecía inaceptable", dijo Hardy. "La diferencia es que con Trump sí es posible expresar ese resentimiento. Ahora es más aceptable".

El presidente del Partido Republicano del Condado de Sumter John Calandro afirma que el incidente durante el festejo por el cumpleaños de Trump no refleja el sentir de la mayoría de los residentes de The Villages, aunque admite que, con la proximidad de las elecciones, la gente tiende a expresar más sus opiniones.

Debido al coronavirus, más residentes permanecen en el complejo y ven las noticias en lugar de ir a festejos y bailes en las plazas, según Calandro.

Algunos residentes dicen que temen que las tensiones de los últimos meses hagan que mucha gente desista de venir a The Villages, una comunidad fundada por donantes republicanos y por la que pasan muchos aspirantes a cargos públicos de ese partido.

"No creo que a The Villages le guste este tipo de publicidad", dijo Stone. "La gente se pregunta qué diablos está pasando en The Villages".

Calandro dice que se exageran las diferencias entre los residentes.

Afirma que cuando juega al golf con amigos demócratas las peleas más feas no son por cuestiones políticas sino por quién puede hacer un putt extra sin ser castigado.

"No hay discusiones en todas las esquinas", manifestó. "Trabajamos todas nuestras vidas para poder vivir aquí. Es un gran sitio para vivir".