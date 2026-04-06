Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo
La resurrección de Jesucristo es la festividad más importante para cristianos.
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Cristianos de todo el mundo celebraron el domingo la resurrección de Jesucristo, la festividad más importante del calendario litúrgico cristiano.
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