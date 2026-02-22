Critican dichos de embajador de EU

Tel Aviv, Israel.- Las naciones árabes y musulmanas condenaron enérgicamente el sábado los comentarios del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó que Israel tiene derecho a gran parte del Oriente Medio.

Huckabee hizo esos comentarios en una entrevista con el comentarista conservador Tucker Carlson que se emitió el viernes. Carlson dijo que, según la Biblia, los descendientes de Abraham recibirían tierras que hoy incluirían esencialmente todo Oriente Medio, y le preguntó a Huckabee si Israel tenía derecho a esas tierras.

Huckabee respondió: "Estaría bien si se lo quedaran todo". Añadió, sin embargo, que Israel no buscaba expandir su territorio y que tiene derecho a la seguridad en la tierra que posee legítimamente.

Sus comentarios provocaron una reacción inmediata de países vecinos como Egipto y Jordania, así como de Arabia Saudí, la Organización de Cooperación Islámica y la Liga de los Estados Árabes, que, en comunicados separados, los calificaron de extremistas, provocadores y no acordes con la postura de Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí describió los comentarios de Huckabee como "retórica extremista" e "inaceptables", y pidió al Departamento de Estado que aclarara su posición al respecto.

El Ministerio de Exteriores de Egipto calificó los dichos como una "violación flagrante" del derecho internacional, y añadió que "Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado ni sobre otras tierras árabes".

"Las declaraciones de esta naturaleza —extremistas y carentes de cualquier base sólida— solo sirven para avivar los sentimientos y agitar las emociones religiosas y nacionales", señaló la Liga de los Estados Árabes.