Cuba presenta cargos de terrorismo contra seis sospechosos

LA HABANA (AP) — Cuba informó el miércoles que presentó cargos por terrorismo contra seis sospechosos a los que atribuye haber disparado contra soldados suyos desde una lancha rápida con bandera de Florida.

La Fiscalía indicó en un comunicado que los sospechosos de origen cubano permanecen en detención preventiva, y que les garantizará el "debido proceso" mientras actúa "en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país".

El gobierno ha afirmado que 10 cubanos fuertemente armados procedentes de Estados Unidos a bordo de la embarcación, abrieron fuego mientras intentaban infiltrarse en la isla para cometer actos de terrorismo. Señaló que los soldados cubanos respondieron al fuego y mataron a cuatro sospechosos.

El gobierno presentó objetos que, según dijo, fueron hallados en la lancha, entre ellos una docena de armas de alto poder, más de 12.800 cartuchos de munición y 11 pistolas.

El fiscal jefe Edward Robert Campbell le ha dicho a The Associated Press que los cargos por terrorismo conllevan una posible condena de hasta 30 años de prisión o incluso la pena de muerte, aunque Cuba mantiene una moratoria sobre esta última desde 2003.