Cuba prevé crecimiento económico del 1% para 2026

LA HABANA (AP) — Las autoridades de Cuba prevén que el Producto Interno Bruto crezca 1% en 2026 pese a la recesión de los años previos y un cerco económico de Estados Unidos que tuvo semiparalizada a la isla en el primer trimestre.

Programa económico 2026 y objetivos del gobierno

El gobierno publicó el miércoles el programa con las previsiones económicas en medio de la peor crisis de la isla en décadas y señaló que continuará el modelo socialista.

Titulado "Programa Económico y Social del Gobierno 2026", el documento trazó como objetivos "propiciar un entorno macroeconómico que favorezca la actividad productiva", "incrementar y diversificar los ingresos externos del país" así como "la producción nacional con énfasis en los alimentos" y la integración de sector privado en la empresa estatal socialista.

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El Ejecutivo prevé un leve crecimiento económico pese a que sectores claves como el turismo están paralizados por el cerco energético estadounidense y la población vive duros momentos, con apagones diarios de 12 horas.

Impacto del cerco energético y medidas económicas

El PIB cubano cayó 15% en los últimos seis años. Sin cerco energético, la caída de la economía fue de 4% en 2025.

El gobierno buscará además incrementar los ingresos externos, la inversión extranjera y los flujos de remesas permitiendo la entrega de las mismas en efectivo, lo que establece un cambio pues hasta ahora oficialmente se recibían en cuentas bancarias que los beneficiarios tienen en entidades estatales.

El documento publicado en la página de internet de la Presidencia también indicó que las exportaciones alcanzarán los 3.829 millones de dólares en 2026 y se seguirá trabajando para pagar a los acreedores.

El proyecto "es la brújula, la hoja de ruta, el hilo conductor para alcanzar las necesarias transformaciones en el complejo escenario en el que se desempeña la economía", dijo el texto, que aborda otros temas como la demografía, la seguridad social y la salud pública.

El presidente estadounidense Donald Trump impulsó desde enero un cerco energético sobre la isla que agudizó una crisis económica sin precedentes desatada a comienzo de la década por la paralización financiera que causó la pandemia del COVID-19 y un incremento de las sanciones de Estados Unidos presionando por un cambio del modelo.

Trump ha dicho que Cuba es un estado fallido y corrupto y que la isla debe ser "tomada". Su secretario de Estado Marco Rubio aseguró que espera cambios políticos y económicos radicales pronto. Autoridades de ambas naciones reconocieron haber tenido una conversación sobre la situación, pero no trascendieron detalles.

El texto señaló las pretensiones de Estados Unidos de "reimplantar la Doctrina Monroe", en referencia a sus políticas de dominio sobre los países de la región, así como un "modo despiadado en las últimas semanas al pretender bloquear absolutamente el suministro de combustibles".

Aunque el programa presentado dio preponderancia a "la empresa estatal socialista, como actor económico principal" y no mostró indicios de un cambio de rumbo, acotó que "se viven tiempos diferentes, y en este sentido es impostergable hacer cosas diferentes".