Cuba recibirá cargamento de petróleo ruso

La Habana, Cuba.- Cuba se apresta a recibir el primer cargamento de combustible ruso en lo que va del año, poco días después que el gobierno anunció que no había ingresado petróleo en los últimos tres meses debido al cerco energético impulsado por Estados Unidos, mientras continuaban los apagones en la isla.

El barco Anatoly Kolodkin "de bandera rusa" se encuentra "hoy (jueves) en la mañana a 3.069 millas náuticas camino a Cuba en el Atlántico navegando a 12.3 nudos", dijo a The Associated Press Jorge Piñon, un experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. "Debe llegar a Cuba en diez días".

Según el especialista, el tanquero con 730,000 barriles se encuentra en la lista de embarcaciones de esta naturaleza sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido luego de la guerra en Ucrania.

Además, otra embarcación —el Sea Horse bajo bandera de Hong Kong— también navega con petróleo ruso para Cuba transportando unos 200,000 barriles de diésel, según Piñón.

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"Cuba consume aproximadamente 20,000 barriles diarios de diésel. Esto (la carga del Sea Horse) no cubre necesariamente la demanda nacional de diésel por los bajos inventarios en almacenamiento" de la isla, explicó Piñón, para quien el combustible probablemente sea usado para "sectores críticos de la economía" como el transporte y la agricultura.

La nave estuvo "rondando por 20 días en medio del Atlántico hasta tomar la decisión de continuar su movimiento hacia el oeste-suroeste" y "se encuentra aproximadamente a 958 millas náuticas de Matanzas, moviéndose a 8,6 nudos", por lo que le tomaría cuatro días llegar a su destino "si es que es Cuba", comentó Piñon.

La falta de alimentos, medicinas y desabastecimiento generalizado tocaron a la puerta de los cubanos. Mientras tanto se desató una fuerte inmigración sobre todo de jóvenes y trabajadores calificados hacia Estados Unidos, México o Europa.

Pero el golpe demoledor vino de la mano de la operación estadounidense en Venezuela que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro en enero –un socio comercial e ideológico destacado para la isla— y las posteriores amenazas de Trump que aplicó un cerco energético.

Cuba apenas produce el 40% de lo que su economía necesita, el resto lo obtendrían de Rusia.