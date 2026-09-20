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D. Trump anuncia que creará la "Fuerza IA"

Por EFE

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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D. Trump anuncia que creará la "Fuerza IA"
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      Desarrollado por SACS IA

      Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió nuevamente en defensa del uso de la inteligencia artificial (IA) y anunció este sábado que creará una ´Fuerza de IA´ y nombrará un ´zar´ para evitar "las malas prácticas".

      El mandatario aseguró, en su página de Truth Social, donde suele hacer anuncios importantes al público, que los temores con respecto a la IA son sólo otro ´engaño´.

      "A lo largo de los años, ha habido muchos engaños, todos generados por los demócratas de la izquierda radical, con el propósito de destruir nuestro país. RUSIA, RUSIA, RUSIA, UCRANIA, UCRANIA, UCRANIA, Calentamiento global, Engaño del juicio político, Hombres en deportes femeninos, Transgénero para todos, y ahora, la aniquilación, o destrucción, de la IA, comúnmente conocida como Inteligencia Artificial", indicó en su mensaje.

      Trump se refirió al llamado que han hecho líderes del sector tecnológico, encabezado por el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para frenar el ritmo al que se mejoran los modelos de inteligencia artificial, con lo que Trump no está de acuerdo.

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      Afirmó hoy en su mensaje que la "apoyaremos y la vigilaremos mientras crece", pero también se estará atento ´a las malas prácticas´ a través del sistema de justicia penal y civil existente.

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